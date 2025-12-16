La primera dama, Verónica Alcocer, está en Colombia desde este domingo, 14 de diciembre, tras permanecer varios meses en Estocolmo.

SEMANA confirmó que la exesposa del presidente Gustavo Petro arribó al aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, pero se desconocen los detalles del vuelo que la trajo de regreso.

Manuel Grau es amigo de Verónica Alcocer y Gustavo Petro desde que este último era alcalde de Bogotá. | Foto: Tomada de redes sociales.

Más aún cuando el jefe de Estado había confirmado que ella había quedado atrapada en Suecia y no podía regresar a Colombia porque las aerolíneas, al parecer, no le vendían tiquetes aéreos tras ser incluida en la lista Clinton, por parte del Gobierno de Estados Unidos. Una fuente de la Casa de Nariño le dijo a este medio que no se descarta que haya volado en un avión privado.

Alcocer regresó a Colombia para reencontrarse con su hija, Antonella, a quien había visto hace un par de semanas cuando la menor de edad viajó hasta Estocolmo acompañada de Manel Grau, uno de los catalanes y amigos personales de la primera dama.

Manuel Grau y Verónica Alcocer. | Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Durante ese desplazamiento, Michael Zairean, reportero de Expressen, un medio de Suecia, informó que la primera dama “estaba disfrutando de una vida marcada por el derroche a pesar de las críticas sobre el uso de dineros públicos de Colombia”. Además, en otra publicación, aparecieron unas fotografías donde se observó a Verónica Alcocer con su hija y Manuel Grau por las calles de Estocolmo visitando almacenes de lujo.

El periodista de Expressense se acercó a la primera dama para solicitar una entrevista, a lo que se adelantó Grau y respondió: “No, no lo creo”.

Verónica aseguró que no habla inglés, mientras Manuel Grau intentó despejar la cámara del fotógrafo para evitar que le tomaran fotografías a la primera dama.

Verónica Alcocer Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA / Colprensa

Gustavo Petro, molesto, habló de seguimiento a la familia presidencial.

“Envié a mi hija Antonella, acompañada, para que visitara a su mamá hace dos días”, dijo.

“En el aeropuerto donde llegó, comenzaron a seguirla”, añadió.

Y aclaró que, contrario a las versiones que circularon, Verónica y sus acompañantes no estaban saliendo de una tienda de lujo, sino del sitio donde está hospedada la adolescente.

“En los videos que grabaron los periodistas suecos aparece mi hija, menor de edad. No salían de una tienda de lujo, salían de donde se aloja mi hija menor, que recién acaba de llegar de Bogotá”, aclaró el presidente.

La exesposa del presidente aterrizó en Bogotá a capotear directamente su inclusión en la lista Clinton por parte de las autoridades estadounidenses, ya que la noticia la recibió días después de aterrizar en Suecia, donde, según Gustavo Petro, aprendía inglés.

SEMANA confirmó que Alcocer llegó este lunes, 15 de diciembre, a la Casa de Nariño y sorprendió a la mayoría de los funcionarios; los saludó y conoció la Navidad que se respira en la casa presidencial. De hecho, prometió que este martes participará de la Novena de Aguinaldos.