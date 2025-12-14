Comandante de las Fuerzas Militares le envió mensaje a los soldados para proteger a la ciudadanía de las amenazas del ELN

El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, le envió un mensaje directo a los soldados con el fin de enfrentar las amenazas lanzadas recientemente por la guerrilla del ELN.

En un documento de 14 puntos, el oficial manifestó la necesidad de proteger a la comunidad del paro armado que anunció dicho grupo subversivo en varios departamento del país y la ciudad de Bogotá.

En el mensaje enviado a los “soldados, marinos, aviadores, personal civil y comandantes a todo nivel” del país, el comandante de las Fuerzas Militares manifestó que se deben intensificar las acciones establecidas en el Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus.

Entre estas se encuentran: “proteger la población civil. Debilitar las capacidades de la amenaza. Proteger la gobernabilidad. Fortalecer y proteger a las Fuerzas y sus capacidades estratégicas”.

Por esto, le pidió a los comandantes que den cumplimiento estricto a las siguientes órdenes e instrucciones con el fin de “contrarrestar” a los grupos armados organizados “que pretenden atentar contra la seguridad y bienestar de los colombianos”.

Estas son las peticiones

Fortalecer la integración real, permanente y verificable de la inteligencia entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, garantizando análisis conjuntos, fusión de información, interoperabilidad de capacidades y generación de inteligencia que permita anticipar amenazas y orientar la maniobra de nuestras unidades tácticas.

Ajustar el diseño operacional y la ejecución de las operaciones militares de acuerdo con la evolución del modus delictivo de los Grupos Armados Organizados, evitando esquemas estáticos, privilegiando la adaptación, la iniciativa del mando y la acción conjunta y coordinada.

Anticipar las amenazas mediante el empleo oportuno de inteligencia, reconocimiento, vigilancia y presencia militar, con el fin de prevenir acciones terroristas, sabotajes, extorsiones y demás actos que afecten la seguridad y tranquilidad de la población civil.

El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados. | Foto: Guillermo Torres / Semana