Comandante de las Fuerzas Militares le envió mensaje a los soldados para proteger a la ciudadanía de las amenazas del ELN
Esto después que el grupo subversivo anunciara un paro armado en varios departamentos.
El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, le envió un mensaje directo a los soldados con el fin de enfrentar las amenazas lanzadas recientemente por la guerrilla del ELN.
En un documento de 14 puntos, el oficial manifestó la necesidad de proteger a la comunidad del paro armado que anunció dicho grupo subversivo en varios departamento del país y la ciudad de Bogotá.
En el mensaje enviado a los “soldados, marinos, aviadores, personal civil y comandantes a todo nivel” del país, el comandante de las Fuerzas Militares manifestó que se deben intensificar las acciones establecidas en el Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus.
Entre estas se encuentran: “proteger la población civil. Debilitar las capacidades de la amenaza. Proteger la gobernabilidad. Fortalecer y proteger a las Fuerzas y sus capacidades estratégicas”.
Por esto, le pidió a los comandantes que den cumplimiento estricto a las siguientes órdenes e instrucciones con el fin de “contrarrestar” a los grupos armados organizados “que pretenden atentar contra la seguridad y bienestar de los colombianos”.
Estas son las peticiones
- Fortalecer la integración real, permanente y verificable de la inteligencia entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, garantizando análisis conjuntos, fusión de información, interoperabilidad de capacidades y generación de inteligencia que permita anticipar amenazas y orientar la maniobra de nuestras unidades tácticas.
- Ajustar el diseño operacional y la ejecución de las operaciones militares de acuerdo con la evolución del modus delictivo de los Grupos Armados Organizados, evitando esquemas estáticos, privilegiando la adaptación, la iniciativa del mando y la acción conjunta y coordinada.
- Anticipar las amenazas mediante el empleo oportuno de inteligencia, reconocimiento, vigilancia y presencia militar, con el fin de prevenir acciones terroristas, sabotajes, extorsiones y demás actos que afecten la seguridad y tranquilidad de la población civil.
- Incrementar el control territorial sostenido y focalizado, priorizando áreas críticas, zonas rurales apartadas, centros poblados vulnerables y ejes viales estratégicos, con el propósito de negar espacios de maniobra a las estructuras criminales.
- Reforzar el control fronterizo terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, mediante operaciones coordinadas e interagenciales, orientadas a cerrar corredores ilícitos, evitar el ingreso de armamento e insumos, evitar el desarrollo actividades que dinamicen las economías ilegales, y proteger la soberanía nacional.
- Mantener la ofensiva permanente y sostenida contra los Grupos Armados Organizados, actuando con presión continua, sincronizada y focalizada, evitando pausas operacionales que les permitan recomponerse, mutar o expandirse. Igualmente se debe combatir con decisión el secuestro y la extorsión. Siempre actuado siempre en el marco de la ley, respetando los Derechos Humanos y aplicando el Derecho Internacional Humanitario.
- Identificar y dominar los espacios de confrontación criminal, con el fin de neutralizar las capacidades armadas de estas estructuras, evitar enfrentamientos entre ellas que afecten a la población civil y aumentar el control legítimo del territorio por parte de las instituciones del estado.
- Impedir la expansión territorial de los Grupos Armados Organizados, evitando su asentamiento, influencia social criminal, control coercitivo o imposición de normas ilegales sobre las comunidades.
- Garantizar la libertad de movilidad de la población civil, previniendo bloqueos, confinamientos, restricciones ilegales y cualquier acción que limite el ejercicio de derechos fundamentales.
- Controlar los corredores de movilidad delincuencial y las rutas utilizadas por las estructuras criminales, negándoles la capacidad de desplazamiento, abastecimiento y proyección territorial.
- Afectar de manera sistemática, priorizada y sostenida las economías ilícitas que financian a los Grupos Armados Organizados, atacando toda la cadena criminal del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
- Neutralizar el tráfico y la proliferación ilegal de armas, municiones y explosivos, mediante operaciones de control e interdicción con apoyo interinstitucional de la Fiscalía General de la Nación para lograr la judicialización y afectación de las estructuras criminales dedicadas a estos delitos.
- Proteger de forma integral a la población civil y salvaguardar los activos estratégicos de la Nación, garantizando la continuidad de proyectos, obras e infraestructura crítica.
- Avanzar con rigor, anticipación y disciplina en el alistamiento del Plan Democracia, asegurando que todas las unidades y comandantes a todo nivel conozcan con claridad su misión, responsabilidades, reglas de actuación y coordinación interinstitucional, entendiendo que la protección del ejercicio democrático es una misión constitucional indelegable.