MinDefensa se pronuncia sobre polémico audio de presunto disidente de las Farc pidiendo apoyar a candidato presidencial

El Ministerio de Defensa Nacional informó que el 16 de mayo de 2026 los organismos de inteligencia del Estado —entre ellos el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia— realizaron una reunión para verificar y analizar unos audios difundidos en medios y plataformas digitales.

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Según el comunicado, los audios serían atribuidos a alias “Rogelio Benavides”, presunto integrante de las disidencias del cartel liderado por alias “Calarcá”, y en ellos se expresaría apoyo a un candidato presidencial.

Como resultado del trabajo conjunto entre inteligencia e investigación judicial, las autoridades establecieron que los audios difundidos no corresponden a una estructura de disidencias reales, sino que son material de carácter extorsivo.

#ComunicadoOficial | Frente a los audios difundidos recientemente en medios de comunicación y plataformas digitales, atribuidos a alias “Rogelio Benavides”, presunto integrante de las disidencias del cartel de alias ‘Calarcá’. Nos permitimos informar que los organismos de… pic.twitter.com/jy3merm3qY — Mindefensa (@mindefensa) May 18, 2026

Según la investigación, los audios serían del sujeto identificado como Jefferson Antonio Ordóñez, alias “Sergio” o “David”, quien habría suplantado a alias “Rogelio Benavides” y se habría hecho pasar por integrante de una estructura criminal asociada a las disidencias de alias “Mordisco” para ejercer presión y cometer extorsiones.

“Los audios difundidos son extorsivos y corresponden al sujeto Jefferson Antonio Ordóñez, conocido con los alias de ‘Sergio’ o ‘David’, y quien se hizo pasar por alias ‘Rogelio Benavides’ aduciendo ser parte de una estructura criminal de las disidencias de alias ‘Mordisco’ para presionar la extorsión”, se lee en el informe difundido por el Ministerio de Defensa.

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Además, se confirmó que este contenido ya había circulado semanas atrás en grupos de WhatsApp y fue entregado por comunidades del departamento del Huila y algunas Juntas de Acción Comunal, que habrían sido víctimas de estas prácticas extorsivas.

De acuerdo con la verificación realizada mediante la Apreciación de Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM), las autoridades determinaron que “el sujeto Jefferson Antonio Ordóñez no hace parte de un grupo armado organizado ilegal”.

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El informe señala que Ordóñez fue capturado el 20 de mayo de 2022 por los delitos de porte ilegal de armas y extorsión, y actualmente permanece recluido en la cárcel La Picaleña, en Ibagué, Tolima. Desde ese centro penitenciario habría realizado las extorsiones mencionadas en los audios difundidos.

Tras estos hallazgos, las autoridades coordinaron acciones con el Ministerio de Justicia para incluir a este actor delincuencial en el Plan DOMINÓ, estrategia nacional enfocada en combatir la extorsión desde las cárceles.

Finalmente, el documento concluye que el Ministerio de Defensa Nacional "se dispuso adelantar las verificaciones correspondientes para establecer el origen y los responsables de dicha información falsa, conforme a lo antes expuesto”.