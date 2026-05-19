Lluvias fuertes no darán tregua en Colombia: Ideam reveló las zonas del país más afectadas esta semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, emitió un comunicado este martes, 19 de mayo, en el que hizo una alerta por el comportamiento del clima durante esta semana en Colombia.

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De acuerdo con la entidad, entre el martes 19 y el viernes 22 de mayo se mantendrán las condiciones de alta nubosidad y lluvias en amplias zonas del territorio nacional.

Según el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se presentarían entre el miércoles y el jueves, mientras que para el viernes se espera una ligera disminución en la intensidad y cobertura de las precipitaciones.

Las regiones más afectadas serían la Amazonía, Orinoquía y Pacífica, así como sectores del centro y norte de la región Andina y el sur del Caribe. En estas zonas se esperan lluvias moderadas a fuertes, con eventos localmente intensos en el litoral Pacífico, el piedemonte andino y sectores del oriente del país.

Para el miércoles 20 de mayo, el Ideam prevé un incremento de la nubosidad y de las lluvias en las regiones Pacífica y Andina. Los mayores acumulados se concentrarían en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de Antioquia, Eje Cafetero, sur de Bolívar, Santanderes, Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá.

En la Orinoquía y Amazonía también continuarán las lluvias importantes, especialmente en Meta, Casanare, Vichada, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas. Para el Caribe se espera un aumento de las precipitaciones en Córdoba, Bolívar, Cesar y Magdalena, aunque La Guajira y el norte del litoral tendrían menores acumulados.

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El jueves 21 de mayo se mantendría el panorama lluvioso en buena parte del país, con precipitaciones de moderadas a fuertes en la región Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. El viernes, aunque bajaría levemente la intensidad, las lluvias seguirían presentes en varios departamentos.

La institución también entregó recomendaciones ante posibles deslizamientos, tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales. La entidad pidió estar atentos al estado de las vías, evitar zonas de alta pendiente, no exponerse en áreas abiertas durante tormentas y realizar limpieza de techos, canales y sumideros.