La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció este viernes, 1 de mayo, el ataque contra la estación de Policía de Santa Rita de Iró por parte de miembros del grupo armado ilegal del ELN.

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“En este momento el ELN ataca con drones la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal de Río Iró”, comunicó la mandataria regional a través de su cuenta en la red social X.

Córdoba explicó que en medio del ataque dos patrulleros de las Policía Nacional resultaron heridos.

De acuerdo con la gobernadora, en las últimas horas se han presentado seis ataques con cinco detonaciones, afectando a los miembros de la fuerza pública y la estructura de la estación

“Es repetitivo el ataque mediante esta modalidad contra el Río Iró, sus autoridades y sus comunidades”, señaló Nubia Carolina Córdoba, al tiempo que hizo un llamado al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

“Las medidas ordinarias ya no dan abasto frente a esta arremetida criminal que pone en jaque la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”, insistió la mandataria departamental, al resaltar que es el séptimo atentado del año.

Es repetitivo el ataque mediante esta modalidad contra el Río Iró, sus autoridades y sus comunidades. Las medidas ordinarias ya no dan abasto frente a esta arremetida criminal que pone en jaque la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.

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La noticia se conoce horas después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionara a una entrevista de SEMANA con Emerson Alirio, jefe del ELN en Chocó, donde habla del proceso de paz con el Gobierno.

“He escuchado la entrevista de Emerson Alirio, jefe del ELN en Chocó, sobre el proceso de paz que frustraron en este gobierno. No toma la real causa por la que suspendí el proceso”, señaló Petro.

“No se trata de no dar respuesta al fondo de sustentación de los combatientes que decidan abandonar la acción violenta y la economía ilícita, a pesar de la fuerte oposición del uribismo a este fondo y cualquier posibilidad de la paz, porque es del miedo y la violencia donde extraen su influencia en la sociedad colombiana”, agregó.

El jefe de Estado abrió la puerta para continuar negociando con el grupo criminal, específicamente con las organizaciones que decidan ayudar en el desmonte de la economía ilícita.

“Emerson no lo menciona: el ELN decidió en su conferencia, no finiquitar la paz con este gobierno y extender las negociaciones hasta el próximo, me pareció —dado el problema que ya venía sobre Venezuela amenazada desde EE. UU. y la situación de cambios profundos en Colombia— la decisión más equivocada con la realidad, pero no fue esto lo que llevó a la ruptura”, dijo.