Orden de captura a cabecillas del ELN por ola de violencia en el Catatumbo

Raúl Humberto González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación, anunció que, teniendo en cuenta el enfrentamiento armado entre las disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo, el ente acusador ya obtuvo órdenes de captura contra cabecillas de esa guerrilla.

Guerra de drones: SEMANA recorrió los pueblos del Catatumbo y confirmó la violenta confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc.

En dicho listado de órdenes de captura contra integrantes del ELN se encuentran: Israel Ramírez Pineda, más conocido con el alias de Pablo Beltrán; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia, alias Pablito, y Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García.

El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Foto: afp

“Es importante mencionar que ya se tienen seis órdenes de captura expedidas contra integrantes del ELN, tres contra integrantes del Comando Central (Coce): Antonio García, Pablo Beltrán, y Pablito, y tres contra los cabecillas del Frente Nororiental, Silvana Guerrero, alias Alfred y alias Andino”, indicó González.

Por violencia en el Catatumbo, la Fiscalía obtuvo órdenes de captura contra los cabecillas del ELN. En el listado están alias Pablo Beltrán, alias Pablito y Antonio García. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2TuUM7xA5G — Revista Semana (@RevistaSemana) March 4, 2026

El delegado contra la Criminalidad Organizada también advirtió que obtuvieron 14 órdenes de captura contra autores materiales de homicidios en medio de la confrontación armada entre las disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo, Norte de Santander.

“De esas 14, seis ya materializadas con imputaciones por concierto para delinquir, terrorismo, porte ilegal de armas de fuego y obviamente homicidios en la región”, agregó.

El pasado 18 de febrero, el ELN se pronunció por segunda vez tras el bombardeo que el Gobierno Petro le propinó en el Catatumbo.

El grupo guerrillero insistió en un comunicado en que “las actividades que pueden realizarse con el actual gobierno, así sean para buscar la paz, son usadas como ventaja militar contra el ELN”.

En el comunicado rechazaron dicha operación militar que realizó el Gobierno contra ellos, tras la reunión que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.

“El pasado 2 de febrero recibimos un emisario de Petro para seguir buscando rutas posibles para la paz de Colombia, al tiempo que también lo hacíamos con una delegación de la Comunidad Internacional y de la Conferencia Episcopal Colombiana. En menos de 24 horas de culminar dicha reunión, Petro ordenó a las Fuerzas Armadas estatales bombardear la misma área del Catatumbo donde se realizó dicha reunión. Por tanto, las actividades que pueden realizarse con el actual gobierno, así sean para buscar la paz, son usadas como ventaja militar contra el ELN”, indicó el ELN en parte del comunicado.