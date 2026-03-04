NACIÓN

Orden de captura a cabecillas del ELN por ola de violencia en el Catatumbo

El anuncio fue hecho por la Fiscalía este miércoles, 4 de marzo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
4 de marzo de 2026, 1:03 p. m.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El Ejército de Liberación Nacional (ELN). Foto: AFP

Raúl Humberto González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación, anunció que, teniendo en cuenta el enfrentamiento armado entre las disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo, el ente acusador ya obtuvo órdenes de captura contra cabecillas de esa guerrilla.

Guerra de drones: SEMANA recorrió los pueblos del Catatumbo y confirmó la violenta confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc. Los pobladores, abandonados por el Gobierno Petro

En dicho listado de órdenes de captura contra integrantes del ELN se encuentran: Israel Ramírez Pineda, más conocido con el alias de Pablo Beltrán; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia, alias Pablito, y Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García.

El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Para enviar la droga al exterior cuentan con varios socios.
El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Foto: afp

“Es importante mencionar que ya se tienen seis órdenes de captura expedidas contra integrantes del ELN, tres contra integrantes del Comando Central (Coce): Antonio García, Pablo Beltrán, y Pablito, y tres contra los cabecillas del Frente Nororiental, Silvana Guerrero, alias Alfred y alias Andino”, indicó González.

El delegado contra la Criminalidad Organizada también advirtió que obtuvieron 14 órdenes de captura contra autores materiales de homicidios en medio de la confrontación armada entre las disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo, Norte de Santander.

Medellín

Calidad del aire en Medellín: ¿Por qué las lluvias en la región Caribe están limpiando el cielo del Valle de Aburrá?

Nación

Elecciones 2026: procurador general confirmó la reducción de puntos de “riesgo extremo” de violencia contra las elecciones

Barranquilla

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Barranquilla

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

Bogotá

¿Se agota el agua? Gerente del Acueducto aclara situación de los embalses que surten a Bogotá

Barranquilla

Millonaria recompensa para ubicar a los responsables del asesinato de dos hermanas en el Atlántico

Nación

Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá

Nación

ELN se solidariza con Irán y arremete contra EE. UU. e Israel por matar a Alí Jamenei: “Locura guerrerista emprendida por Trump”

Bogotá

Dos hombres sorprendidos en una fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Nación

Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

“De esas 14, seis ya materializadas con imputaciones por concierto para delinquir, terrorismo, porte ilegal de armas de fuego y obviamente homicidios en la región”, agregó.

El pasado 18 de febrero, el ELN se pronunció por segunda vez tras el bombardeo que el Gobierno Petro le propinó en el Catatumbo.

Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

El grupo guerrillero insistió en un comunicado en que “las actividades que pueden realizarse con el actual gobierno, así sean para buscar la paz, son usadas como ventaja militar contra el ELN”.

En el comunicado rechazaron dicha operación militar que realizó el Gobierno contra ellos, tras la reunión que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.

“El pasado 2 de febrero recibimos un emisario de Petro para seguir buscando rutas posibles para la paz de Colombia, al tiempo que también lo hacíamos con una delegación de la Comunidad Internacional y de la Conferencia Episcopal Colombiana. En menos de 24 horas de culminar dicha reunión, Petro ordenó a las Fuerzas Armadas estatales bombardear la misma área del Catatumbo donde se realizó dicha reunión. Por tanto, las actividades que pueden realizarse con el actual gobierno, así sean para buscar la paz, son usadas como ventaja militar contra el ELN”, indicó el ELN en parte del comunicado.

Más de Nación

Con el martes 19 de septiembre en el horizonte, Medellín se prepara para un día que promete ser un desafío meteorológico, con alteraciones en el termómetro y la presencia de lluvias.

Calidad del aire en Medellín: ¿Por qué las lluvias en la región Caribe están limpiando el cielo del Valle de Aburrá?

EL DEBATE

Elecciones 2026: procurador general confirmó la reducción de puntos de “riesgo extremo” de violencia contra las elecciones

En esta zona enmontada encontraron los cuerpos sin vida de las dos hermanas menores de edad.

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Cortes programados de energía afectarán barrios y sectores de Cartagena y varios municipios de Bolívar entre el 3 y el 6 de marzo, según Afinia

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

“No es cierto que embalses que surten a Bogotá estén en mínimos históricos”, Natasha, Avendaño, gerente del Acueducto.

¿Se agota el agua? Gerente del Acueducto aclara situación de los embalses que surten a Bogotá

Yesid Turbay, Jefe de la Oficina de Convivencia y Seguridad en Barranquilla.

Millonaria recompensa para ubicar a los responsables del asesinato de dos hermanas en el Atlántico

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá

IVÄN CEPEDA

Polémica por evento de Iván Cepeda en Colegio Americano de Bogotá: padres de familia mostraron rechazo y la institución respondió

La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.

Así fue la emboscada con drones de las disidencias de las Farc al Ejército en Caquetá: tres soldados fueron asesinados

Noticias Destacadas