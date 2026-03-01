ELN habla de elecciones y ratifica cese al fuego unilateral para los comicios del 8 de marzo

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reiteró que no interferirá en el desarrollo de las elecciones de este 8 de marzo, cuando los colombianos renovarán los integrantes del Congreso de la República y votarán tres consultas para escoger candidatos presidenciales.

En un texto de ocho líneas, el grupo armado ilegal manifestó: “El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, realizando un cese al fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo”.

El ELN sí está en Bogotá. Estos son los detalles del operativo en la fábrica de explosivos clandestina en la ciudad. Planeaban atentar durante las elecciones

De igual manera, la estructura narcotraficante destacó que no es su política amenazar ni atentar contra candidatos. Esto, a raíz de las versiones que dan cuenta que la guerrilla habría declarado como objetivo militar a aspirantes al Legislativo y a la Presidencia, como la denuncia que hizo Abelardo de la Espriella.

El ELN indicó que esta orden fue transmitida a todas sus bases en Colombia, y que estableció que no puede haber ataques que afecten a las fuerzas armadas: “La dirección nacional del ELN orienta a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las fuerzas armadas del Estado”.

ELN. Imagen de referencia. Foto: FAFP

Sobre el plan de no generar violencia en el desarrollo de las elecciones, la guerrilla mencionó que iniciará a las 00:00 horas del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del 10 de marzo. Y se concluyó: “¡Colombia... para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás... liberación o muerte!“.

Aunque el ELN da cuenta de que no interfiere en el proceso electoral, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo lo presenta como una amenaza para los comicios que se acercan en Colombia, al igual que a las disidencias de las Farc, en todas sus fracciones, y al Clan del Golfo.

Centro Democrático rechaza amenazas del ELN a Abelardo de la Espriella

Las autoridades están en máxima alerta para blindar las elecciones. Los efectos de la violencia ya se sienten en las calles. Por ejemplo, la Registraduría suspendió la capacitación de jurados de votación en Río de Oro, Cesar, por cuenta de un hostigamiento que sufrió el comando de la Policía Nacional.