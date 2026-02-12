Nación

El ELN tendría planeada una “escalada terrorista” y a Abelardo de la Espriella como “objetivo militar”, alerta su campaña

Una llamada anónima los alertó del plan en su contra. Las amenazas hablan de posibles acciones en varias ciudades del país.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 7:24 a. m.
Campaña de Abelardo de la Espriella denuncia amenazas del ELN.
Campaña de Abelardo de la Espriella denuncia amenazas del ELN. Foto: Fotomontaje SEMANA/ AFP

El ambiente de violencia electoral crece. La campaña de Abelardo de la Espriella emitió un comunicado en el que cuenta que, a través de su “esquema de seguridad, fue recibida y puesta en conocimiento de las autoridades una amenaza directa y específica en contra del candidato y de las sedes oficiales del movimiento Defensores de la Patria en distintas ciudades del territorio nacional”.

En el documento, la campaña aseguró que el “10 de febrero de 2026 se recibió una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas. En dicha comunicación se mencionaron posibles acciones en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta”.

Campaña de Abelardo De La Espriella denuncia amenaza atribuida al ELN
Campaña de Abelardo De La Espriella denuncia amenaza atribuida al ELN Foto: Campaña de Abelardo De La Espriella

Según la campaña, esta información ya está en manos de las autoridades. Pese a las amenazas, la campaña anunció que “el candidato presidencial Abelardo de la Espriella mantendrá su agenda pública. La intimidación criminal no condiciona el ejercicio democrático ni silencia la defensa de la institucionalidad. La violencia no reemplaza el debate ni detiene la voluntad ciudadana”.

La guerrilla prohíbe hacer campaña en Arauca a Abelardo de la Espriella. Impactante denuncia de Salud Hernández-Mora

No es la primera vez que la campaña de Abelardo de la Espriella sufre un ataque. La periodista Salud Hernández-Mora registró cómo a los miembros de esta el ELN les ha prohibido hacer proselitismo en Arauca.

Política

Ingrid Betancourt y su cabeza de lista al Senado, Sofía Gaviria, tienen profundas diferencias a semanas de las elecciones: esta es la historia

Política

Gobernadora del Tolima abandonó evento del presidente Petro: “Me bajé por dignidad”

Política

Armando Benedetti responde al general Edwin Urrego y revela detalles de su salida de la Policía: “Hay un informe de inteligencia”

Política

“Fuera Benedetti”: Jennifer Pedraza se enfrenta al ministro del Interior y denuncia incumplimientos

Política

Gustavo Petro dijo que no está bien de salud y explicó que tiene la “fiebre de Trump”: este es el video de la declaración

Mejor Colombia

El poder del algoritmo: así influyen las redes sociales en el voto

Política

Gustavo Petro canceló su participación en evento internacional de Alemania para atender la crisis por lluvias

Política

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

Nación

Esta es la queja disciplinaria de David Murcia Guzmán contra Abelardo de la Espriella

Confidenciales

Abelardo de la Espriella le responde duro a Petro y le lanza varias preguntas a Iván Cepeda: “El tigre llegó a enfrentarlos”

“Le anunciamos que está rotundamente prohibido seguir con esta campaña miserable. No respondemos por la vida de quienes estén al frente de esta operación. Tampoco por la vida de quienes estén firmándole al lacayo de los gringos”, le dijo un guerrillero a Juan Carlos Santamaría, defensor de derechos humanos y coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en ese departamento.

ELN niega haberle prendido fuego a un carro de la campaña de Abelardo de la Espriella en Arauca.
ELN niega haberle prendido fuego a un carro de la campaña de Abelardo de la Espriella en Arauca. Foto: Redes sociales

“Están siendo avisados de que están declarados como objetivo militar de parte de nuestra organización. Ya les quemamos un carro. La próxima vez no vivirá para contarlo”, agregó el guerrillero.

ELN niega haber quemado el carro de campaña de Abelardo de la Espriella en Arauca

En otra oportunidad, Santamaría fue víctima de un acto de hostigamiento cuando miembros de un grupo armado lo hicieron bajar del carro y luego lo quemaron.

Según Santamaría, los hechos sucedieron en medio de la campaña de recolección de firmas que adelanta el candidato en todo el país. “Yo tenía un Spark y decidí vestirlo con la publicidad de la campaña. Habíamos estado recogiendo firmas normalmente por 20 días. Decidimos trasladarnos a otro municipio. Madrugamos para que no se viera tanto el carro. Y en uno de los pasos aparecieron unos tipos armados, en motos”, narró.

“Como el carro es bajito, se aprovecharon de que no podíamos avanzar mucho, nos encañonaron, nos hicieron bajar del carro, nos dijeron que teníamos que regresarnos, que no podíamos avanzar. Obvio, todo con peores palabras y mal portados. Nosotros, en medio de todo eso, estábamos agradecidos de que nos dieron la oportunidad de regresarnos”, agregó en su momento.

El ELN, en ese momento, negó la autoría de esos hechos.

