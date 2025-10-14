ELN niega haber quemado carro de campaña de Abelardo de la Espriella en Arauca

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó este martes haber sido la responsable de prenderle fuego a un vehículo usado en Arauca para recolección de firmas de la campaña electoral de Abelardo de la Espriella.

El atentado sucedió cuando hombres armados interceptaron el automóvil en la vía que conecta Norte de Santander con Arauca el lunes 13 de octubre.

Luego de bajar a sus ocupantes, los delincuentes incineraron el vehículo que era conducido por Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña en Arauca.

“Estamos ahí, superando el temor”, dijo mientras se reponía del susto Santamaría.

El hombre contó que “tenía un Spark y decidí vestirlo con la publicidad de la campaña. Habíamos estado recogiendo firmas normalmente por 20 días. Decidimos trasladarnos a otro municipio. Madrugamos para que no se viera tanto el carro. Y en uno de los pasos aparecieron unos tipos armados, en motos”.

Uno de los carros de la recolección de firmas de Abelardo de la Espriella fue atacado en la vía de Norte de Santander a Arauca. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Además, relató que, con improperios, fueron amenazados. “Como el carro es bajito, se aprovecharon de que no podíamos avanzar mucho, nos encañonaron, nos hicieron bajar del carro, nos dijeron que teníamos que regresarnos, que no podíamos avanzar. Obvio, todo con peores palabras y mal portados. Nosotros, en medio de todo eso, estábamos agradecidos de que nos dieron la oportunidad de regresarnos”, dijo.

Pero eso no sucedió. En cambio, tras el ataque a su vehículo, Santamaría recordó una persona que había pasado en moto y le había tomado fotos al carro.

Asegura que no sabe si era porque le gustaba el candidato o si lo estaban perfilando para hacerle daño.

El hecho fue rechazado, por ejemplo, por Álvaro Uribe. “Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo de la Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”, dijo el expresidente. “Gracias, comandante”, le contestó De la Espriella.

Ahora, no es claro quién es el responsable del ataque y esta noche se conoció un comunicado audiovisual de esa guerrilla en el que niega tener responsabilidad en los hechos.

“El frente de guerra Oriental aclara que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos ocurridos en la trocha de La Soberanía, donde fue incendiado el vehículo se transportaba el señor Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento de Arauca”, dice un subversivo con el rostro cubierto.

También asegura que rechazan esos hechos “que solo buscan beneficios personales y electorales”.