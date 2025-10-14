Suscribirse

Denuncian ataque a la campaña de Abelardo de la Espriella: carro fue incinerado en vía entre Norte de Santander y Arauca

SEMANA habló con Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña en Arauca. Así fueron los hechos.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 12:23 p. m.
Uno de los carros de la recolección de firmas de Abelardo de la Espriella fue atacado en la vía de Norte de Santander a Arauca. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Un acto de violencia política sufrió la campaña de Abelardo de la Espriella. Hombres armados interceptaron uno de los vehículos que se utilizaban para la recolección de firmas en la vía que conecta a Norte de Santander con Arauca.

El carro tenía la publicidad del candidato de la derecha. Y, tras bajar a sus ocupantes, fue incinerado. SEMANA habló con Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña en Arauca.

“Estamos ahí en la superando el temor”, aseguró.

Según Santamaría, los hechos sucedieron en medio de la campaña de recolección de firmas que adelanta el candidato en todo el país. “Yo tenía un Spark y decidí vestirlo con la publicidad de la campaña. Habíamos estado recogiendo firmas normalmente por 20 días. Decidimos trasladarnos a otro municipio. Madrugamos para que no se viera tanto el carro. Y en uno de los pasos aparecieron unos tipos armados, en motos", narró.

“Como el carro es bajito, se aprovecharon de que no podíamos avanzar mucho, nos encañonaron, nos hicieron bajar del carro, nos dijeron que teníamos que regresarnos, que no podíamos avanzar. Obvio, todo con peores palabras y mal portados. Nosotros, en medio de todo eso, estábamos agradecidos de que nos dieron la oportunidad de regresarnos”, agregó.

Santamaría recuerda que hace pocos días una persona había pasado en moto y había tomado fotos de su carro. Hoy no sabe si era porque le gustaba el candidato, como pensó entonces, o porque lo estaban perfilando para hacerle daño.

También cuenta que en Arauca, la recolección de firmas de Abelardo ha tenido muy buena acogida. “No hay que rogarle a la gente para que firme, la gente se ofrece voluntariamente. Lo aborda a uno en la calle. Él tiene muchos seguidores. Los postulados de derecha son fuertes y claros, y hace que haya mucha sintonía con la campaña.

El hecho fue rechazado por múltiples voces. “Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo De La Espriella y su equipo de campaña en Arauca.Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”, dijo el expresidente Álvaro Uribe.

María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático. “Lamentable hecho terrorista contra la campaña de Abelardo de la Espriella. Nos solidarizamos con su gente que en Arauca está viviendo la violencia que el gobierno Petro ha permitido. Desde la oposición reclamamos garantías y no encontramos respuestas serias, pero sí ataques por redes”.

