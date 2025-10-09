Suscribirse

Confidenciales

“No se han creado nuevos puestos de trabajo”: Abelardo de la Espriella dice que las personas se están yendo de Colombia ante la falta de oportunidades

El precandidato a la Presidencia cuestionó el cálculo de la cifra de desempleo presentada por el Gobierno.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 3:34 p. m.
De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.
Abelardo de la Espriella aseguró que las personas se están yendo de Colombia por la falta de oportunidades. | Foto: SEMANA y AFP, respectivamente.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que las personas se están yendo de Colombia ante la falta de oportunidades que se están presentando en el país.

Ese apunte fue hecho después de que se conociera el más reciente dato de desempleo, que se ubicó en 8,6 por ciento durante agosto, lo que significó una caída de 1,1 puntos porcentuales en ese indicador cuando se compara con el mismo mes de 2024. No obstante, el desempleo está bajando en un escenario en el que más personas salen del mercado laboral.

Contexto: Esta fue la felicitación de Iván Duque a Donald Trump por la primera fase de un plan de paz para Gaza

“Petro saca pecho por la cifra de desempleo del 8,6 por ciento, un número que no se veía desde el año 2001. La verdad es que ningún país con un crecimiento del PIB entre el 0,7 por ciento y el 2 por ciento anual genera empleo real. Entonces, hay que preguntarse: ¿por qué ha bajado el desempleo si la tasa de ocupación sigue igual, en un 52 %? Es decir, no se han creado nuevos puestos de trabajo”, sostuvo De la Espriella.

El precandidato recordó que durante 2001, cuando el Gobierno de entonces estaba aplicando una zona de distensión con las Farc, las personas comenzaron a irse del país por las dificultades para encontrar empleo. Ahora, 24 años después, apunta que se está presentando un fenómeno similar.

Contexto: María Fernanda Cabal se enfrenta a Gustavo Petro: “No me rotule... Yo no me disfrazo”

“Lo mismo está ocurriendo hoy. La gente no está encontrando trabajo: se está yendo. Y ahí comienzan a aparecer las verdaderas llaves del asunto: por eso el negocio de los pasaportes resulta tan apetecido para este régimen”, señaló el precandidato a la Presidencia desmintiendo al actual jefe de Estado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Real Madrid se lanza con todo y sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: “Están interesados”

2. 🔴En vivo: Acuerdo entre Israel y Hamás. Benjamin Netanyahu pide el Premio Nobel de Paz para Donald Trump

3. Video muestra a ICE disparando a la cabeza de un reverendo en Chicago: “Me impactaron siete veces con perdigones explosivos”

4. ‘The New York Times’ cita fuentes que le dan la razón a Petro: “Había colombianos en al menos uno de los barcos destruidos por Estados Unidos”

5. Contralor general lanzó fuerte advertencia ante la falta de inversión en el sector Defensa: “Está comprometida la seguridad del país”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Abelardo de la EspriellaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.