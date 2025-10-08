Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro: “No creas que los montajes de contrainteligencia que has ordenado para enlodarme te van a dar resultado”

Un nuevo intercambio de mensajes, a través de las cuentas de X del presidente Gustavo Petro y el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, se dio luego de que el mandatario comentara una nota publicada por la revista SEMANA en la que se menciona a De la Espriella.

Petro: he venido a enfrentarte y a derrotarte, y nada evitará que te ponga frente a la justicia.



No creas que los montajes de contrainteligencia que has ordenado para enlodarme te van a dar resultado: no tienen cómo ejecutarlos porque estoy limpio de cualquier mancha.



Tampoco… https://t.co/dGcSYwXyp2 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 8, 2025

En su cuenta de X, Petro escribió: “¿Y la estafa a los paramilitares en la venta de productos que garantizaban protección en la cárcel, antes de haberlos extraditado?”, al tiempo que citó la publicación de esta revista titulada ‘Germán Calderón España le responde a Jaime Lombana: si la defensa de Uribe la hubiera adelantado Abelardo de la Espriella, ya estaría absuelto’.

Horas más tarde, De la Espriella respondió directamente al jefe de Estado con un mensaje en el que aseguró que lo enfrentará judicialmente. “Petro: he venido a enfrentarte y a derrotarte, y nada evitará que te ponga frente a la justicia”, escribió.

Y siguió: “No creas que los montajes de contrainteligencia que has ordenado para enlodarme te van a dar resultado: no tienen cómo ejecutarlos porque estoy limpio de cualquier mancha”.

El abogado negó las acusaciones implícitas en el comentario de Petro y afirmó que los supuestos montajes para enlodar su nombre no tendrán efecto, al tiempo que calificó al presidente como una “piltrafa política”.