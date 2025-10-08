Suscribirse

Confidenciales

Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro: “No creas que los montajes de contrainteligencia que has ordenado para enlodarme te van a dar resultado”

El cruce de trinos se da luego de que el primer mandatario hiciera acusaciones “sin fundamento” contra el abogado.

Redacción Confidenciales
8 de octubre de 2025, 4:53 p. m.
Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.
Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

Un nuevo intercambio de mensajes, a través de las cuentas de X del presidente Gustavo Petro y el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, se dio luego de que el mandatario comentara una nota publicada por la revista SEMANA en la que se menciona a De la Espriella.

Contexto: Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

En su cuenta de X, Petro escribió: “¿Y la estafa a los paramilitares en la venta de productos que garantizaban protección en la cárcel, antes de haberlos extraditado?”, al tiempo que citó la publicación de esta revista titulada ‘Germán Calderón España le responde a Jaime Lombana: si la defensa de Uribe la hubiera adelantado Abelardo de la Espriella, ya estaría absuelto’.

Horas más tarde, De la Espriella respondió directamente al jefe de Estado con un mensaje en el que aseguró que lo enfrentará judicialmente. “Petro: he venido a enfrentarte y a derrotarte, y nada evitará que te ponga frente a la justicia”, escribió.

Y siguió: “No creas que los montajes de contrainteligencia que has ordenado para enlodarme te van a dar resultado: no tienen cómo ejecutarlos porque estoy limpio de cualquier mancha”.

El abogado negó las acusaciones implícitas en el comentario de Petro y afirmó que los supuestos montajes para enlodar su nombre no tendrán efecto, al tiempo que calificó al presidente como una “piltrafa política”.

“Tampoco cuentes con que las intrigas que Benedetti y Montealegre intentan implantar en tus antiguos enemigos y en nobeles aliados puedan detenerme; sin un ápice de verdad y, ante mi transparencia, nadie se atreverá a mentir, y menos por una piltrafa política como tú”, escribió en su cuenta de X.

