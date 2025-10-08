Suscribirse

Esta fue la felicitación de Iván Duque a Donald Trump por la primera fase de un plan de paz para Gaza

El pacto ya fue confirmado por Israel y Hamás. Se oficializará este jueves.

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 3:01 a. m.
Trump y Duque en la final del Mundial de Clubes 2025.
El expresidente Iván Duque felicitó al presidente de Estados Unidos Donald Trump tras lograr la primera fase del acuerdo de paz para Gaza. | Foto: @IvanDuque

El expresidente Iván Duque felicitó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por el avance en las conversaciones para Gaza, gracias a las que se confirmó el cierre de la primera fase de un plan de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Las dos partes del conflicto y los facilitadores de la negociación (Estados Unidos, Egipto, Turquía y Catar) confirmaron que ya hay un pacto que será oficializado este jueves, 9 de octubre, y que permitirá, además, de una liberación de presos como que también se entreguen a los secuestrados.

Contexto: Benjamín Netanyahu dio detalles tras lograr acuerdo en primera fase con Hamás: “Un gran día para Israel”

“Felicitaciones al presidente Donald Trump por haber impulsado y alcanzado un acuerdo de paz en Gaza. Lograr que Israel y el grupo terrorista Hamás inicien la primera fase del plan, con la retirada y liberación de secuestrados, marca un camino hacia una estabilidad añorada en una región que ha sufrido la crudeza de la guerra y el terrorismo", comentó Duque.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó que Hamás entregará a 48 ciudadanos israelíes que han estado retenidos en medio de la guerra. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, confirmó que ese organismo internacional está listo para apoyar la implementación del acuerdo.

Contexto: Marco Rubio interrumpe de emergencia a Donald Trump y le habla al oído en plena reunión en la Casa Blanca. Esto fue lo que le dijo

“La mediación de Qatar, Egipto y Turquía es una gran señal para consolidar confianza y permitir que Hamás libere a Gaza y se abra un camino real hacia la convivencia de dos Estados", destacó el expresidente colombiano. El acuerdo de paz entre Israel y Hamas será ratificado este jueves 9 de octubre.

