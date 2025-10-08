Confidenciales
Esta fue la felicitación de Iván Duque a Donald Trump por la primera fase de un plan de paz para Gaza
El pacto ya fue confirmado por Israel y Hamás. Se oficializará este jueves.
El expresidente Iván Duque felicitó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por el avance en las conversaciones para Gaza, gracias a las que se confirmó el cierre de la primera fase de un plan de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamás.
Las dos partes del conflicto y los facilitadores de la negociación (Estados Unidos, Egipto, Turquía y Catar) confirmaron que ya hay un pacto que será oficializado este jueves, 9 de octubre, y que permitirá, además, de una liberación de presos como que también se entreguen a los secuestrados.
“Felicitaciones al presidente Donald Trump por haber impulsado y alcanzado un acuerdo de paz en Gaza. Lograr que Israel y el grupo terrorista Hamás inicien la primera fase del plan, con la retirada y liberación de secuestrados, marca un camino hacia una estabilidad añorada en una región que ha sufrido la crudeza de la guerra y el terrorismo", comentó Duque.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó que Hamás entregará a 48 ciudadanos israelíes que han estado retenidos en medio de la guerra. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, confirmó que ese organismo internacional está listo para apoyar la implementación del acuerdo.
“La mediación de Qatar, Egipto y Turquía es una gran señal para consolidar confianza y permitir que Hamás libere a Gaza y se abra un camino real hacia la convivencia de dos Estados", destacó el expresidente colombiano. El acuerdo de paz entre Israel y Hamas será ratificado este jueves 9 de octubre.
