Trump da posible fecha de liberación de rehenes en Gaza: así reaccionaron los familiares de los secuestrados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles, 8 de octubre, que cree que todos los rehenes de Gaza, incluyendo los cuerpos de quienes murieron, regresarán el lunes, luego de que Israel y Hamás acordaran la primera fase del plan que busca poner fin a la guerra.

“Se están haciendo muchos esfuerzos para liberar a los rehenes, y creemos que todos ellos regresarán el lunes, parece que ese es el caso, y eso incluirá los cuerpos de los muertos”, dijo Trump en una entrevista telefónica en Fox News.

President Trump on @seanhannity: "Hostages are going to be released — probably our time would be probably Monday... As we speak, so much is happening to get the hostages freed and we think they'll all be coming back on Monday, and that'll include the bodies of the dead." pic.twitter.com/4hjCp4dT5Q — Fox News (@FoxNews) October 9, 2025

Israel y el grupo terrorista Hamás alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego en Gaza, en la primera fase del plan del presidente Trump para poner fin a la guerra de dos años.

El acuerdo fue anunciado por Trump en su red Truth Social y confirmado posteriormente por Catar - uno de los mediadores del pacto - y fuentes de Hamás que participan en las negociaciones indirectas en Egipto.

Trump dijo estar “muy orgulloso” de anunciar el acuerdo, con el cual “TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, organización que representa a muchos de los allegados de los secuestrados, difundió un comunicado en el que celebra el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, pero al mismo tiempo insta al gobierno israelí —y en particular al gabinete de Netanyahu— a aprobarlo de forma inmediata, pues cualquier demora podría perjudicar a los rehenes y soldados.

Moshe Lavi (cuñado de Omri Miran, aún retenido), afirmó públicamente: “Hoy el presidente Trump lo ha logrado”, recalcando que el anuncio trae consigo la promesa de que los rehenes regresarán a casa.

🔴 | En Tel Aviv, las familias de los rehenes celebran el acuerdo de paz para Gaza. pic.twitter.com/mD1Q9eBckd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 9, 2025

“Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos”, dijo Trump en un mensaje en el que ha agradecido a los mediadores, Qatar y Egipto, así como a las autoridades de Turquía, que han participado en las conversaciones de este miércoles, por su trabajo “para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes”.

Pocos minutos después de conocerse la noticia, Hamás emitió un comunicado a través del diario Filastín, en el que informó sobre “un pacto destinado a poner término al conflicto en Gaza, retirar las fuerzas de ocupación, facilitar la llegada de ayuda humanitaria y llevar a cabo un intercambio de prisioneros”.

Este anuncio se enmarca en las conversaciones mantenidas entre las diversas facciones palestinas en Sharm el Sheij, que la organización terrorista calificó de “serias y responsables”.

Hostage families in Washington upon receiving the news of President Trump’s announcement of an agreement that will bring all the hostages home.



Photo credit: Liri Agami and Alon Kaplun pic.twitter.com/5lZOAYcbA9 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 9, 2025

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó a través de sus redes sociales que se trata de “un día histórico para Israel”. Además, comunicó su intención de reunir a su gabinete este jueves con el propósito de “ratificar el acuerdo y lograr el regreso de todos nuestros valiosos prisioneros”.

De igual modo, manifestó su gratitud hacia los “valientes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todos los cuerpos de seguridad, cuyo valor y entrega han hecho posible alcanzar este momento”.

También hizo extensivo su reconocimiento “de todo corazón” a Donald Trump y a su equipo, destacando su “compromiso” con la liberación de los rehenes, una tarea que calificó como una “misión sagrada”.