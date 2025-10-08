Suscribirse

Mundo

Trump da posible fecha de liberación de rehenes en Gaza: así reaccionaron los familiares de los secuestrados

Israel y Hamás lograron un acuerdo en una primera fase de la propuesta planteada por Trump para terminar la guerra en Gaza.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
9 de octubre de 2025, 2:04 a. m.
Donald Trump anunció la aprobación de la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás
Donald Trump anunció la aprobación de la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás | Foto: AFP Y x/@bringhomenow

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles, 8 de octubre, que cree que todos los rehenes de Gaza, incluyendo los cuerpos de quienes murieron, regresarán el lunes, luego de que Israel y Hamás acordaran la primera fase del plan que busca poner fin a la guerra.

“Se están haciendo muchos esfuerzos para liberar a los rehenes, y creemos que todos ellos regresarán el lunes, parece que ese es el caso, y eso incluirá los cuerpos de los muertos”, dijo Trump en una entrevista telefónica en Fox News.

Israel y el grupo terrorista Hamás alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego en Gaza, en la primera fase del plan del presidente Trump para poner fin a la guerra de dos años.

El acuerdo fue anunciado por Trump en su red Truth Social y confirmado posteriormente por Catar - uno de los mediadores del pacto - y fuentes de Hamás que participan en las negociaciones indirectas en Egipto.

Contexto: Marco Rubio interrumpe de emergencia a Donald Trump y le habla al oído en plena reunión en la Casa Blanca. Esto fue lo que le dijo

Trump dijo estar “muy orgulloso” de anunciar el acuerdo, con el cual “TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, organización que representa a muchos de los allegados de los secuestrados, difundió un comunicado en el que celebra el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, pero al mismo tiempo insta al gobierno israelí —y en particular al gabinete de Netanyahu— a aprobarlo de forma inmediata, pues cualquier demora podría perjudicar a los rehenes y soldados.

Moshe Lavi (cuñado de Omri Miran, aún retenido), afirmó públicamente: “Hoy el presidente Trump lo ha logrado”, recalcando que el anuncio trae consigo la promesa de que los rehenes regresarán a casa.

“Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos”, dijo Trump en un mensaje en el que ha agradecido a los mediadores, Qatar y Egipto, así como a las autoridades de Turquía, que han participado en las conversaciones de este miércoles, por su trabajo “para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes”.

Pocos minutos después de conocerse la noticia, Hamás emitió un comunicado a través del diario Filastín, en el que informó sobre “un pacto destinado a poner término al conflicto en Gaza, retirar las fuerzas de ocupación, facilitar la llegada de ayuda humanitaria y llevar a cabo un intercambio de prisioneros”.

Este anuncio se enmarca en las conversaciones mantenidas entre las diversas facciones palestinas en Sharm el Sheij, que la organización terrorista calificó de “serias y responsables”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó a través de sus redes sociales que se trata de “un día histórico para Israel”. Además, comunicó su intención de reunir a su gabinete este jueves con el propósito de “ratificar el acuerdo y lograr el regreso de todos nuestros valiosos prisioneros”.

De igual modo, manifestó su gratitud hacia los “valientes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todos los cuerpos de seguridad, cuyo valor y entrega han hecho posible alcanzar este momento”.

También hizo extensivo su reconocimiento “de todo corazón” a Donald Trump y a su equipo, destacando su “compromiso” con la liberación de los rehenes, una tarea que calificó como una “misión sagrada”.

Con información de Europa Press*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia en Disneyland: mujer muere luego de subirse a una de las atracciones más visitadas del parque

2. Trump da posible fecha de liberación de rehenes en Gaza: así reaccionaron los familiares de los secuestrados

3. Por jugar este típico juego en la playa, podría recibir una multa de hasta 500 dólares en Los Ángeles: tenga cuidado

4. Armando Benedetti alertó sobre peligrosa amenaza para las elecciones de 2026: “El país está en riesgo”

5. Anote para que no lo multen: este será el pico y placa en Medellín el jueves, 9 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpGaza

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.