Trump asegura que la paz en Gaza está cerca y revela avances clave con Hamás

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio una rueda de prensa este lunes, 6 de octubre, en la cual se trataron diferentes temas, entre ellos el momento de las negociaciones entre Israel y Hamás.

El mandatario de 79 años aseguró que el grupo terrorista Hamás está cediendo en asuntos “muy importantes” en las negociaciones indirectas con Israel para un acuerdo de paz en la Franja de Gaza.

“Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes”, dijo el mandatario en el Despacho Oval sobre las conversaciones que se celebran en Egipto.

“Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer”, aseguró Trump a los periodistas cuando le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamás, para sellar la paz.

.@POTUS on Gaza: "We have just about every nation working on this deal and trying to get it done... This is a deal that, incredibly, everyone just came together." pic.twitter.com/WLDcRhN9yu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 6, 2025

Trump se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas que mantienen Hamás e Israel en Egipto para poner fin a la guerra en virtud de su plan de 20 puntos.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo”, aunque “llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (...) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí”, afirmó el republicano.

Trump también desmintió una información según la cual recriminó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sus muestras de pesimismo sobre el resultado de las negociaciones.

El mandatario continuó su argumento diciendo que “el acuerdo ha sido muy positivo. Todos están ilusionados. Creo que todas las naciones lo están. Tenemos prácticamente a todas las naciones trabajando en este acuerdo y tratando de hacerlo realidad”.

Describió esta posible solución como “algo que podrías decir que lleva 3.000 años de espera, si lo ves de cierta manera, o podrías decir que son siglos. Pero este es un acuerdo en el que, de manera increíble, todos se unieron”.

Un periodista le preguntó al presidente si Israel estaba cooperando para poner fin a esta guerra, o si estaba interponiéndose de alguna forma para que el conflicto continúe.

El presidente Donald Trump respondió con un contundente “No, Israel ha estado excelente. Todos han sido buenos”.

Esta información suministrada por el mandatario estadounidense pone arriba las expectativas sobre un posible fin a una guerra que para muchos parecía eterna.