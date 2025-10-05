Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros, mientras Trump advierte por plan para terminar la guerra

Hamás pidió este domingo un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes secuestrados por prisioneros, antes de que comiencen en Egipto las negociaciones indirectas sobre el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

A dos días de cumplirse el segundo aniversario del ataque sin precedentes del movimiento terrorista contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, el ejército israelí prosiguió sus bombardeos en Ciudad de Gaza.

Al menos cinco personas murieron durante la jornada, según la Defensa Civil, un servicio de socorro que opera bajo la autoridad de Hamás.

Las negociaciones en Egipto partirán del plan impulsado por Trump, quien envió a a Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner. El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre.

🇵🇸🇮🇱 | Imágenes de un dron israelí revelan la magnitud de la destrucción en Gaza. pic.twitter.com/PwFTFb580f — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 4, 2025

El sábado, Trump advirtió a Hamás que no “toleraría ningún retraso” en la aplicación de su plan, que prevé un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, la retirada por etapas del ejército israelí de Gaza y el desarme del movimiento islamista.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aliado de Trump, anunció el sábado el envío de sus negociadores a Egipto, con la esperanza de que todos los rehenes puedan regresar a sus casas en “los próximos días”.

Según un responsable de Hamás, las conversaciones se celebrarán en Sharm el Sheij, donde los negociadores del movimiento llegarían el domingo desde Doha.

“Hamás está muy interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar inmediatamente el proceso de intercambio de prisioneros”, es decir, de rehenes por detenidos palestinos, dijo este responsable a la AFP bajo condición de anonimato.

El equipo de negociadores israelíes “partirá esta noche [del domingo] con el programa de iniciar las negociaciones mañana” lunes, declaró una portavoz de Netanyahu, precisando que se trata de “negociaciones técnicas”.

“Suspender las operaciones”

Hamás insistió ante los mediadores “la necesidad de que Israel suspenda todas las operaciones militares en el conjunto de la Franja de Gaza, cese todas las actividades aéreas, de reconocimiento y los sobrevuelos de drones y se retire del interior de Ciudad de Gaza”.

“There’s a plan. It’s being executed. It has the money. It has the support. It has the expertise, and it’s moving forward. Everyone has agreed to the parameters of it.”



– @SecRubio on @POTUS’s historic plan for ending the Gaza conflict pic.twitter.com/msEqaVFMAi — Department of State (@StateDept) October 5, 2025

Al mismo tiempo, “Hamás y las facciones de la resistencia pondrán fin a sus operaciones militares”. En caso de acuerdo, los bombardeos israelíes deberán “cesar”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

El viernes, Hamás se declaró dispuesto a liberar a todos los rehenes en el marco del plan de Trump, anunciado el 29 de septiembre, y a poner en marcha negociaciones inmediatas para ultimar los detalles.

Trump, por su parte, pidió a Israel detener “inmediatamente” los bombardeos en Gaza, pero el ejército israelí continuó sus ataques, que el sábado dejaron cerca de 60 muertos, según la Defensa Civil local.

“Ha habido una clara disminución en el número de bombardeos aéreos (desde la noche del sábado). Los tanques y vehículos militares se han retirado un poco, pero creo que se trata de una maniobra táctica y no de una retirada”, dijo a la AFP Muin Abu Rajab, un habitante de Gaza.

Netanyahu afirma apoyar el plan de Trump, aunque aseguró que su ejército se mantendrá en la mayor parte de la Franja de Gaza, que controla en un 75 % aproximadamente.

El presidente estadounidense afirmó el sábado que Israel había aceptado una primera “línea de retirada” a una distancia de 1,5 a 3,5 km dentro del territorio palestino. En cuanto Hamás la acepte, un alto el fuego “entrará inmediatamente en vigor”, aseguró.

El ataque del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por la AFP a partir de datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen cautivas en Gaza, de las cuales 25 han muerto, según el ejército.

La ofensiva de represalia israelí ha causado al menos 67.139 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

La ONU ha declarado la hambruna en una parte de Gaza y sus investigadores afirman que Israel comete un genocidio en el territorio palestino, acusaciones rechazadas por Israel.