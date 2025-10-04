Trump revela lo que le dijo a Netanyahu para forzarlo a firmar el acuerdo de paz: “No hay otra opción”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue contundente al establecer que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, no tiene más opción que aceptar su propuesta de un alto al fuego en la Franja de Gaza.

“Netanyahu tenía reservas, pero le dije que esta era su oportunidad de victoria”, dijo el mandatario estadounidense en entrevista con el Canal 12 de la televisión israelí.

“La aceptó. No hay otra opción; conmigo tienes que estar bien”, aseveró Trump en su corta intervención.

“Bibi (Netanyahu) se excedió en Gaza e Israel perdió mucho apoyo en el mundo”, siguió el presidente en su entrevista, emitida este sábado, 4 de octubre. “Ahora recuperaré todo ese apoyo”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (foto), fue contundente al establecer que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, no tiene más opción que aceptar su propuesta de un alto al fuego en la Franja de Gaza. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el informe, y las declaraciones del jefe de Estado, Trump y el primer ministro sostuvieron una llamada el pasado viernes, en relación con el plan del cese a las hostilidades.

Ese mismo viernes, el grupo terrorista de Hamás aceptó ciertos puntos del acuerdo de Estados Unidos. La agrupación liberará a todos los rehenes que siguen en cautiverio y pondrá fin a la guerra en Gaza, que está a vísperas de cumplir dos años.

La propuesta de la Casa Blanca establece 20 puntos, de los cuales muchos no fueron aceptados por Hamás, como su desarme total y la destrucción de sus armas. Además, no aceptaron renunciar al gobierno de la Franja de Gaza en un futuro.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. | Foto: Getty Images

Sin embargo, Washington celebró que la agrupación de terroristas acordó liberar a todos los secuestrados del 7 de octubre del 2023.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera”, trinó Trump en su red social Truth Social una hora después de recibir la respuesta de Hamás.

“¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!”, ordenó.

Franja de Gaza. | Foto: getty images

“Todos estábamos unidos en el deseo de que esta guerra terminara y de que hubiera paz en Medio Oriente, y estamos muy cerca de lograrlo”, alardeó el presidente, luego de calificar que fue un “gran día”.

Por su parte, este sábado, el primer ministro Netanyahu, por medio de un comunicado, aseguró que su país “se está preparando para implementar de inmediato la primera fase del plan de Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes”.