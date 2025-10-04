Suscribirse

Donald Trump dice que Israel se está conteniendo y avisa a Hamás que no tolerará más retrasos en las negociaciones

El presidente de Estados Unidos aseguró que “Hamás debe actuar con rapidez. De lo contrario, guantes fuera”.

Redacción Mundo
4 de octubre de 2025, 4:39 p. m.
EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el Ejército de Israel “ha suspendido temporalmente sus bombardeos” en la Franja de Gaza, pese a los balances médicos palestinos que hablan de decenas de muertos en las últimas horas.

El mandatario estadounidense también advirtió al grupo terrorista Hamás que no tolerará ninguna dilación más en las conversaciones para ultimar su plan de paz para el enclave y los compromisos que se deben asumir.

Contexto: Israel continúa su ofensiva en Gaza pese a llamado de Donald Trump y de familiares de rehenes a cesar ataques

“Aprecio que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez. De lo contrario, guantes fuera”, advirtió en un nuevo ultimátum publicado en su plataforma Truth Social.

No toleraré más retrasos, que muchos creen que ocurrirán de nuevo, o cualquier escenario en el que Gaza vuelva a representar una amenaza”, advirtió Trump en referencia a la respuesta publicada por Hamás este viernes a su plan, en la que acepta liberar a todos los rehenes israelíes que quedan en su poder, pero pide negociar un gobierno de consenso palestino con su participación.

Vamos a terminar con esto, rápidamente. Todo el mundo será tratado de manera justa”, reiteró el mandatario.

El Ejército israelí informó que redujo la intensidad de sus operaciones en la ciudad de Gaza, según fuentes militares al Times of Israel. De manera pública, sin embargo, su portavoz militar en árabe, el coronel Avichay Adraee, aseguró que el cerco sobre la ciudad más poblada del enclave sigue en pie.

Contexto: Gustavo Petro se pronuncia sobre el colombiano Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás: “El único que está luchando soy yo”

Por su parte, la ONG del Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza documentó ya, al menos, 34 palestinos muertos desde que el presidente de Estados Unidos anunció la noche del viernes el avance de las conversaciones de paz para el enclave palestino e instara a Israel a que suspendiera sus ataques sobre la Franja.

La ONG documentó desde entonces 59 ataques aéreos y de artillería por parte de Israel en menos de 16 horas. De los fallecidos, 27 han sido identificados en la ciudad de Gaza, cinco en Khan Yunis y dos en el centro de la Franja de Gaza.

El portavoz de la Defensa Civil del territorio, Mahmud Basal, reportó que “fue una noche muy violenta, durante la cual el ejército israelí llevó a cabo decenas de ataques aéreos y disparos de artillería contra la Ciudad de Gaza y otras zonas de la Franja, a pesar del llamado del presidente” estadounidense.

*Con información de Europa Press y AFP

