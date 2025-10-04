Donald Trump dice que Israel se está conteniendo y avisa a Hamás que no tolerará más retrasos en las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el Ejército de Israel “ha suspendido temporalmente sus bombardeos” en la Franja de Gaza, pese a los balances médicos palestinos que hablan de decenas de muertos en las últimas horas.

El mandatario estadounidense también advirtió al grupo terrorista Hamás que no tolerará ninguna dilación más en las conversaciones para ultimar su plan de paz para el enclave y los compromisos que se deben asumir.

“Aprecio que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez. De lo contrario, guantes fuera”, advirtió en un nuevo ultimátum publicado en su plataforma Truth Social.

“No toleraré más retrasos, que muchos creen que ocurrirán de nuevo, o cualquier escenario en el que Gaza vuelva a representar una amenaza”, advirtió Trump en referencia a la respuesta publicada por Hamás este viernes a su plan, en la que acepta liberar a todos los rehenes israelíes que quedan en su poder, pero pide negociar un gobierno de consenso palestino con su participación.

“Vamos a terminar con esto, rápidamente. Todo el mundo será tratado de manera justa”, reiteró el mandatario.

El Ejército israelí informó que redujo la intensidad de sus operaciones en la ciudad de Gaza, según fuentes militares al Times of Israel. De manera pública, sin embargo, su portavoz militar en árabe, el coronel Avichay Adraee, aseguró que el cerco sobre la ciudad más poblada del enclave sigue en pie.

Por su parte, la ONG del Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza documentó ya, al menos, 34 palestinos muertos desde que el presidente de Estados Unidos anunció la noche del viernes el avance de las conversaciones de paz para el enclave palestino e instara a Israel a que suspendiera sus ataques sobre la Franja.

La ONG documentó desde entonces 59 ataques aéreos y de artillería por parte de Israel en menos de 16 horas. De los fallecidos, 27 han sido identificados en la ciudad de Gaza, cinco en Khan Yunis y dos en el centro de la Franja de Gaza.

President Donald J. Trump shares a powerful message in response to Hamas' statement regarding his peace plan:



"Very importantly, I look forward to having the hostages come home." pic.twitter.com/RZArVNcXc9 — The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025

El portavoz de la Defensa Civil del territorio, Mahmud Basal, reportó que “fue una noche muy violenta, durante la cual el ejército israelí llevó a cabo decenas de ataques aéreos y disparos de artillería contra la Ciudad de Gaza y otras zonas de la Franja, a pesar del llamado del presidente” estadounidense.