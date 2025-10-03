El presidente Gustavo Petro realizó un discurso en el marco del evento denominado Convocatoria por la Democracia, la Dignidad y la Independencia Nacional, en la ciudad de Ibagué.

En un aparte de su intervención, se refirió al ciudadano colombo israelí Elkana Bohbot, quien se encuentra bajo el poder de Hamás. Frente a esto, señaló:

“Hay dos colombianas y hay otro colombiano secuestrado allá, en manos de Hamás. Y el único que está luchando por ese colombiano, soy yo”.

Gustavo Petro desde Ibagué. Parque Murillo Toro. | Foto: Presidencia / Transmisión

Por otra parte, el mandatario leyó una carta escrita por la esposa del ciudadano secuestrado, en la cual solicitó ayuda del Gobierno Nacional:

“Su excelencia Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, Presidencia de la República, Bogotá, Colombia. Su excelencia... —Si hablan, a mí no me gusta que me digan excelente. Excelente del pueblo— Su excelencia, presidente Petro, le escribo hoy en el estado de mayor angustia para abogar por la libertad de mi esposo, Elkana Bohbot, quien sigue siendo rehén de Hamás”, señaló el mandatario.

El mandatario se refirió a la grave situación que vive la familia del ciudadano secuestrado, mientras tanto, la esposa de Elkana Bohbot pidió mayores esfuerzos a todas las partes para poder tener de nuevo a su familia en casa.

“Su hijo, su madre —quien atraviesa un tratamiento compasivo contra el cáncer— y toda la familia vivimos en tormento constante, esperando, anhelando y rezando por el fin de esta tragedia. Por eso me dirijo a usted, señor presidente, con especial urgencia. He seguido sus declaraciones y posiciones públicas, y sé que usted ha expresado una firme solidaridad con el pueblo palestino”.

Rebecca Bohbot, la esposa del ciudadano colombo - israelí Elkana Bohbot, secuestrado por el grupo terrorista Hamás, habla sobre su drama y un pedido urgente de liberación. Fpto suministrada | Foto: Rebecca Bohbot

En la carta leída por el mandatario, se destacó que la suerte del ciudadano corre peligro por el conflicto que se desarrolla en Gaza y las operaciones militares que se adelantan.

La familia de Elkana Bohbot espera que, gracias a las acciones y posturas del Gobierno nacional frente al conflicto en Medio Oriente, se puedan obtener noticias positivas en los próximos días.

“A primera vista, algunos podrían ver esto como contradictorio con nuestro pedido, pero precisamente por la fuerza de su voz en este asunto, me parece natural pedirle que traduzca ese compromiso moral en acciones concretas que devuelvan a Elkana —un ciudadano colombiano, gracias precisamente a su generosidad— a casa”, puntualizó el presidente.

Cabe recordar que Elkana Bohbot, ciudadano colombo israelí de 35 años, fue secuestrado por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023.

Por último, Petro señaló que bajo su mandato se entregó la ciudadanía colombiana al ciudadano secuestrado y que se han buscado los caminos para su regreso a casa: