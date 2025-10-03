Suscribirse

Nación

Gustavo Petro se pronuncia sobre el colombiano Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás: “El único que está luchando soy yo”

El mandatario se refirió al conflicto bélico que tiene lugar en Medio Oriente.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 12:08 a. m.
Gustavo Petro y Elkana Bohbot
Gustavo Petro y Elkana Bohbot | Foto: Montaje Semana

El presidente Gustavo Petro realizó un discurso en el marco del evento denominado Convocatoria por la Democracia, la Dignidad y la Independencia Nacional, en la ciudad de Ibagué.

YouTube video player

En un aparte de su intervención, se refirió al ciudadano colombo israelí Elkana Bohbot, quien se encuentra bajo el poder de Hamás. Frente a esto, señaló:

“Hay dos colombianas y hay otro colombiano secuestrado allá, en manos de Hamás. Y el único que está luchando por ese colombiano, soy yo”.

Gustavo Petro desde Ibagué. Parque Murillo Toro
Gustavo Petro desde Ibagué. Parque Murillo Toro. | Foto: Presidencia / Transmisión

Por otra parte, el mandatario leyó una carta escrita por la esposa del ciudadano secuestrado, en la cual solicitó ayuda del Gobierno Nacional:

“Su excelencia Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, Presidencia de la República, Bogotá, Colombia. Su excelencia... —Si hablan, a mí no me gusta que me digan excelente. Excelente del pueblo— Su excelencia, presidente Petro, le escribo hoy en el estado de mayor angustia para abogar por la libertad de mi esposo, Elkana Bohbot, quien sigue siendo rehén de Hamás”, señaló el mandatario.

Contexto: “Ya en el mundo no conocen a Colombia por Escobar... el mundo conoce a Colombia por Petro”: el presidente se elogia en Ibagué

El mandatario se refirió a la grave situación que vive la familia del ciudadano secuestrado, mientras tanto, la esposa de Elkana Bohbot pidió mayores esfuerzos a todas las partes para poder tener de nuevo a su familia en casa.

“Su hijo, su madre —quien atraviesa un tratamiento compasivo contra el cáncer— y toda la familia vivimos en tormento constante, esperando, anhelando y rezando por el fin de esta tragedia. Por eso me dirijo a usted, señor presidente, con especial urgencia. He seguido sus declaraciones y posiciones públicas, y sé que usted ha expresado una firme solidaridad con el pueblo palestino”.

Rebecca Bohbot, la esposa del ciudadano colombo - israelí Elkana Bohbot, secuestrado por el grupo terrorista Hamás, habla sobre su drama y un pedido urgente de liberación.
Rebecca Bohbot, la esposa del ciudadano colombo - israelí Elkana Bohbot, secuestrado por el grupo terrorista Hamás, habla sobre su drama y un pedido urgente de liberación. Fpto suministrada | Foto: Rebecca Bohbot

En la carta leída por el mandatario, se destacó que la suerte del ciudadano corre peligro por el conflicto que se desarrolla en Gaza y las operaciones militares que se adelantan.

La familia de Elkana Bohbot espera que, gracias a las acciones y posturas del Gobierno nacional frente al conflicto en Medio Oriente, se puedan obtener noticias positivas en los próximos días.

“A primera vista, algunos podrían ver esto como contradictorio con nuestro pedido, pero precisamente por la fuerza de su voz en este asunto, me parece natural pedirle que traduzca ese compromiso moral en acciones concretas que devuelvan a Elkana —un ciudadano colombiano, gracias precisamente a su generosidad— a casa”, puntualizó el presidente.

Cabe recordar que Elkana Bohbot, ciudadano colombo israelí de 35 años, fue secuestrado por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023.

Por último, Petro señaló que bajo su mandato se entregó la ciudadanía colombiana al ciudadano secuestrado y que se han buscado los caminos para su regreso a casa:

“Yo le otorgué a ese señor israelí —padre de colombiano, esposo de colombiana— la ciudadanía colombiana, esperando su libertad. ‘Usted tiene la capacidad de influir con presión diplomática, de abrir canales, de actuar con aliados e intermediarios internacionales. Por su investidura y apoyo incondicional a la causa palestina, es la única persona que puede tener la llave de su salvación. Es ciudadano colombiano, además de israelí, en gran parte gracias a la generosa acción de su Gobierno al otorgarle la nacionalidad’”, puntualizó Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 4 de octubre y horóscopo para los 12 signos

2. ¿Compró este artículo en Amazon? Autoridades advierten riesgo fatal y anuncian el retiro inmediato

3. ¿Qué partidos se van a jugar en México para el Mundial 2026? Ciudades, estadios, fechas y más

4. Confirman que conductor de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Jamundí fue asesinado a tiros por disidentes del frente Jaime Martínez

5. Inteligencia artificial da el ganador de la serie entre Dodgers y Phillies: causa gran asombro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroHamássecuestrado

Noticias Destacadas

El padre del soldado se pronunció tras el discurso de Gustavo Petro en Ibagué

“No lo quiero ver en mi casa”: padre de soldado fallecido envía contundente mensaje a Gustavo Petro

Redacción Nación
Nilson Julián Cañaveral se desempeñaba como operador de maquinaria de la Alcaldía de Jamundí.

Confirman que conductor de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Jamundí fue asesinado a tiros por disidentes del frente Jaime Martínez

Redacción Semana

Denuncian secuestro de Sara Sofía González Fajardo, lideresa campesina y secretaria de una JAC de Jamundí

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.