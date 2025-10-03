Suscribirse

Política

“Ya en el mundo no conocen a Colombia por Escobar... el mundo conoce a Colombia por Petro”: el presidente se elogia en Ibagué

El primer mandatario llenó la plaza de la capital del Tolima. Estos fueron sus mensajes.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Cristina Castro

Cristina Castro

Editora General

4 de octubre de 2025, 12:01 a. m.
ya en el mundo no conocen a Colombia por Pablo Escobar.. el mundo conoce a Colombia por Petro
Gustavo Petro. | Foto: Lope Medina / Presidencia / Adobe Stock

El discurso del presidente Gustavo Petro en Ibagué era esperado con gran expectativa. Se trata de su primera manifestación en la plaza pública tras la decisión del Departamento de Estado. Y el primer mandatario había puesto a la capital del Tolima como un símbolo de que no poder viajar a los Estados Unidos no le importaba para nada. “No necesito visa para ir a Ibagué”, había dicho en un trino el sábado pasado.

El presidente fue recibido por miles en un ambiente de euforia y alegría. Fue recibido con música y entusiasmo, al ritmo del entrañable bunde tolimense.

Contexto: Petro arremete nuevamente contra Trump y estalla por expulsión de colombianos de EE.UU.: “Irrespetuoso”

“Hoy regreso, después de algunos años, a decirle al pueblo del Tolima que se acabó el ser regodos. Ahora el Tolima debe enseñarle de nuevo a Colombia qué es la libertad, cómo se lucha por ella y cómo se construye un pueblo mayoritario en el campo y la ciudad. Un nuevo ejército desarmado: el ejército de la libertad y de la vida. Para eso hicimos este Gobierno y para eso está llena esta plaza. Hoy está llena la plaza, las calles del centro y el corazón del Tolima, que vuelve a ser rojo y blanco, que vuelve a tener decisión".

YouTube video player

El presidente Petro había asegurado que en Ibagué hablaría de la salud y del supuesto saqueo que se vivía en el sistema. Pero una vez en tarima, habló de todo: de la guerra en Gaza, de Donald Trump, de Netanyahu, de la reforma pensional, del magistrado Ibáñez (sin mencionarlo), de la producción de arroz, de la Andi.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Pensando en mudarse? Estos son los estados de EE. UU. donde puede aprovechar la caída de precios en las viviendas

2. Gustavo Petro se pronuncia sobre el colombiano Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás: “El único que está luchando soy yo”

3. “Ya en el mundo no conocen a Colombia por Escobar... el mundo conoce a Colombia por Petro”: el presidente se elogia en Ibagué

4. La reacción de Carlos Antonio Vélez a la convocatoria de Yerry Mina que se hizo viral: esto dijo

5. De la biometría facial al voto digital: ¿cómo se deberían redefinir las elecciones en Colombia?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroGobierno PetroIbagué

Noticias Destacadas

ya en el mundo no conocen a Colombia por Pablo Escobar.. el mundo conoce a Colombia por Petro

“Ya en el mundo no conocen a Colombia por Escobar... el mundo conoce a Colombia por Petro”: el presidente se elogia en Ibagué

Fortalezas y desafíos de la democracia en Colombia.

De la biometría facial al voto digital: ¿cómo se deberían redefinir las elecciones en Colombia?

Donald Trump Gustavo Petro

Gustavo Petro pasó de pedir que desobedezcan a Donald Trump a decir que acompañará al Ejército de Estados Unidos, este es el mensaje

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.