Política
“Ya en el mundo no conocen a Colombia por Escobar... el mundo conoce a Colombia por Petro”: el presidente se elogia en Ibagué
El primer mandatario llenó la plaza de la capital del Tolima. Estos fueron sus mensajes.
El discurso del presidente Gustavo Petro en Ibagué era esperado con gran expectativa. Se trata de su primera manifestación en la plaza pública tras la decisión del Departamento de Estado. Y el primer mandatario había puesto a la capital del Tolima como un símbolo de que no poder viajar a los Estados Unidos no le importaba para nada. “No necesito visa para ir a Ibagué”, había dicho en un trino el sábado pasado.
El presidente fue recibido por miles en un ambiente de euforia y alegría. Fue recibido con música y entusiasmo, al ritmo del entrañable bunde tolimense.
“Hoy regreso, después de algunos años, a decirle al pueblo del Tolima que se acabó el ser regodos. Ahora el Tolima debe enseñarle de nuevo a Colombia qué es la libertad, cómo se lucha por ella y cómo se construye un pueblo mayoritario en el campo y la ciudad. Un nuevo ejército desarmado: el ejército de la libertad y de la vida. Para eso hicimos este Gobierno y para eso está llena esta plaza. Hoy está llena la plaza, las calles del centro y el corazón del Tolima, que vuelve a ser rojo y blanco, que vuelve a tener decisión".
El presidente Petro había asegurado que en Ibagué hablaría de la salud y del supuesto saqueo que se vivía en el sistema. Pero una vez en tarima, habló de todo: de la guerra en Gaza, de Donald Trump, de Netanyahu, de la reforma pensional, del magistrado Ibáñez (sin mencionarlo), de la producción de arroz, de la Andi.
En desarrollo...