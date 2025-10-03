El presidente de Colombia estalló nuevamente contra Donald Trump en pleno discurso que se lleva a cabo en la plaza de Bolívar de Ibagué.

“Le tengo que decir al presidente de los Estados Unidos, con qué derecho pone un muro para que no entremos a Norte América, con qué derecho saca a nuestros ciudadanos colombianos y latinoamericanos encadenados y esposados en aviones y tratados como criminales, cuando son hombres y mujeres de la libertad”, dijo Petro ante los asistentes al evento.

“Los Estados Unidos está acabando de construir el muro que nos separa, en el río Bravo y resulta que nosotros estamos aquí hace 30 mil años”, comenzó diciendo el jefe de Estado ante simpatizantes en la capital del departamento del Tolima.

“No tienen derecho ni a construirnos un muro ni a decir no pasen, nosotros pasamos hasta Alaska hace 30 mil años, el abuelo, el padre de Trump llegó hace un siglo apenas, nosotros hace 330 siglos”, arremetió el presidente Petro contra el gobierno de Estados Unidos en su discurso.

“Yo no tengo nada, nunca he quemado una bandera de Estados Unidos, me he inclinado incluso de rodillas ante los miles de hombres cuyas cruces clavadas están en los campos de batalla de Europa”, aseveró Petro.

El mandatario colombiano defendió en varias ocasiones su aparición junto a Roger Waters en las calles de Nueva York y aseguró que “no somos la última esquina en el planeta, somos el corazón del mundo”.

El jefe de Estado colombiano recordó el momento de su discurso ante seguidores pro palestina en Nueva York y aseguró que los “jóvenes árabes que se sienten agredidos siendo ciudadanos de los Estados Unidos, porque el gobierno de los Estados Unidos hasta el día de hoy es cómplice de un genocidio”.

“Hay dos colombianas allá secuestradas, no les dan agua, no les dan comida, quizá vengan rápido porque saben que se meten en un lío con toda la humanidad si siguen manteniendo ese secuestro”, aprovechó Petro para hablar de las ciudadanas colombianas detenidas en su camino hacia Gaza a través de flotillas de ayuda humanitaria que intentaban llegar a la ciudad.