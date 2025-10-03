Suscribirse

POLÍTICA

Presidente Petro sigue opinando sobre las operaciones militares cerca de Venezuela: “Los narcos viven en EE. UU., Europa y Dubái”

El jefe de Estado se pronunció a través de su cuenta en X.

Redacción Nación
3 de octubre de 2025, 5:54 p. m.
Alocución Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro sigue opinando sobre las operaciones que adelantan los militares estadounidenses contra el narcotráfico en el Caribe, cerca de Venezuela.

Lo anterior, luego de que el Pentágono anunciara este viernes, 3 de septiembre, el ataque a otra narcolancha en el Caribe, dejando como resultado la muerte de cuatro personas.

El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente”, dijo Pete Hegseth, jefe del Pentágono, junto a un video de la operación en el Caribe.

Contexto: Estados Unidos estaría listo para atacar al régimen de Nicolás Maduro, según el ‘Washington Examiner’

Tras compartir el video de Hegseth en X, el presidente Petro aseguró sin pruebas que “en las lanchas no van narcoterroristas”.

El jefe de Estado colombiano también dijo en su mensaje en la citada red social, que los narcotraficantes viven en Estados Unidos, Europa y Dubái.

“En las lanchas no van narcoterroristas. Los narcos viven en EE. UU., Europa y Dubái. En esa lancha van jóvenes caribeños pobres. Lanzar misiles cuando se puede interceptar, como Colombia hace, produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad, por tanto, se trata de un asesinato. Los familiares de estos jóvenes deben asociarse”, dijo puntualmente el presidente Petro en X.

Vale recordar que el pasado 23 de septiembre, en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Petro criticó directamente las políticas de drogas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“A los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos ‘esquifos’, como dicen los italianos. Aliados a ‘esquifos’ hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos”, fueron las palabras que pronunció el presidente Petro en la ONU.

Así mismo, cuestionó a Trump por las operaciones que adelanta en el Caribe contra los carteles narcotraficantes venezolanos, a quienes Estados Unidos relaciona con el régimen de Nicolás Maduro.

Contexto: Video muestra una operación con fuego real cerca de Venezuela: impactantes imágenes de ejercicios militares en el Caribe

“Necesitan destruir el diálogo e imponer y lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general”, insistió el jefe de Estado colombiano.

Presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU
El presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU. | Foto: Presidencia

De tal modo, el presidente Petro pidió en el recinto de la ONU investigar Trump por las operaciones en el Caribe contra los grupos narcotraficantes.

“Con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden: el presidente Trump”, aseveró el jefe de Estado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hincha de Junior besó a dos mujeres en plena transmisión del partido ante América: video es viral

2. Ataque de Trump a Chicago: frenará financiación clave de infraestructura de movilidad por “contratos basados en raza” y crece la polémica

3. Dayro Moreno vive fuerte crisis; confesión estremece al fútbol colombiano: “Muy duro”

4. Primicia: Procuraduría inspeccionará al Dapre tras denuncias de funcionario que estaría promoviendo protestas contra la ANDI

5. Presidente Petro sigue opinando sobre las operaciones militares cerca de Venezuela: “Los narcos viven en EE. UU., Europa y Dubái”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroEstados UnidosVenezuela

Noticias Destacadas

Alocución Gustavo Petro

Presidente Petro sigue opinando sobre las operaciones militares cerca de Venezuela: “Los narcos viven en EE. UU., Europa y Dubái”

Redacción Nación
Andrea Petro, Iván Cepeda Daniel Quintero y Carolina Corcho.

Andrea Petro contó quién es su candidato favorito para reemplazar a su papá en la Presidencia: “Me agrada”

Redacción Semana
Petro en X

“Indolente”: le caen a Petro por mensaje sobre muerte de un soldado y, tras la ola de críticas, publicó otro ‘post’

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.