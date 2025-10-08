Benjamín Netanyahu dio detalles tras lograr acuerdo en primera fase con Hamás: “Un gran día para Israel”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció tras el acuerdo alcanzado con el grupo terrorista Hamás, que busca ponerle fin a la guerra en Gaza.

“Un gran día para Israel. Mañana convocaré al Gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes”, manifestó Netanyahu en un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Agradezco a los heroicos soldados de las FDI y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día. Agradezco desde el fondo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes”, dijo el primer ministro.

With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.



From the beginning, I made it clear: we will not rest until all our hostages return and all our goals… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

“Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todas nuestras metas y ampliando la paz con nuestros vecinos”, finalizó el mensaje.

“Con la aprobación de la primera fase del plan, todos nuestros rehenes serán repatriados. Esto representa un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel”, agregó en un mensaje posterior.

El Gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamás alcanzaron este miércoles, 8 de octubre, un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha anunciado Trump en su red Truth Social, en la que ha defendido que “todas las partes recibirán un trato justo” y ha asegurado que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que “todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”.

“Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos”, celebró en un mensaje en el que ha agradecido a los mediadores, Catar y Egipto, así como a las autoridades de Turquía, que han participado en las conversaciones de este miércoles, por su trabajo “para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 6 de octubre de 2025 en Washington, D. C. | Foto: Getty Images

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al-Ansari, confirmó en su cuenta de la red social X que se ha alcanzado un primer pacto “sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego” en el enclave palestino.

El representante de Catar ha asegurado como resultados del acuerdo “el fin de la guerra, la liberación de detenidos israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria” en la Franja, si bien ha señalado que se aportarán detalles de lo alcanzado “más adelante”.

El grupo armado Hamás dijo que valora “enormemente los esfuerzos” tanto de los países mediadores como del presidente Trump para terminar con el conflicto “de forma definitiva y lograr la retirada completa” de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.