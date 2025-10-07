Suscribirse

Política

Jaime Lombana cuestiona la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”

El abogado aseguró que la Presidencia de la República necesita a una persona que conozca el funcionamiento del Estado.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 2:47 p. m.
Jaime Lombana y Abelardo de la Espriella.
Jaime Lombana y Abelardo de la Espriella. | Foto: Semana

El abogado Jaime Lombana cuestionó la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, asegurando que la Casa de Nariño necesita de una persona que conozca el funcionamiento del Estado.

Lombana también advirtió que esa postulación no representa el sector político encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a que hay opinadores que vinculan los dos sectores políticos.

“Como una persona que aprecio al doctor Álvaro Uribe, dudo que Abelardo de la Espriella sea representante del uribismo, por lo menos a mí no me representa. Yo quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares. Me parece que la Presidencia de la República, en este momento tan crítico del país, necesita un escenario de pulcritud e independencia frente a esos fenómenos tan complicados”, aseguró Lombana.

Contexto: Álvaro Uribe habló de la “rabia política” por los fallos en su contra: “Esa declaración fue mentirosa”

De la Espriella se hizo conocer en la opinión pública por su trabajo como abogado, por el que ejerció como defensor de varias figuras cuestionadas del país, vinculadas con posibles casos de paramilitarismo. Precisamente, Lombana criticó ese antecedente en su vida laboral.

“No es que él tenga vínculos con el narcotráfico, pero ha defendido una cantidad de carteles de la droga y personas que a mí me parece que, desde el punto de vista del defensor, hay legitimidad de defender a quien le parezca. Cada cosa tiene su límite y de ahí a presidente me llama la atención. Es mi opinión personal”, consideró Lombana.

Contexto: “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”: Álvaro Uribe reacciona a investigación por asesinato de dos abogados

El reconocido abogado también consideró que el próximo presidente de la República tiene que ser un “estadista” que conozca la minucia del funcionamiento del sector público y dio el nombre de quien sería su aspirante favorito para las elecciones de 2026: Germán Vargas Lleras.

“Una cosa es el rol constitucional del defensor y otra que sea presidente de la República, una persona que requiera esas cualidades de estadista, de jerarquía, que conozca del Estado, de economía, de finanzas, de infraestructura y salud. Aspiro profundamente a que alguien como Germán Vargas Lleras se recupere físicamente porque no me cabe la menor duda, como ciudadano, que sería el hombre llamado a gobernar los designios de la patria en un momento tan difícil”, señaló el abogado.

Contexto: Enrique Vargas Lleras quiere un candidato que le gane al de Gustavo Petro en primera vuelta: “Germán es el más preparado”

Por lo pronto, Vargas Lleras se recupera de un tratamiento médico y ha hecho algunas apariciones públicas a través de su columna dominical y de fotos junto a su familia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Comunidades judías en Colombia condenan marchas pro-Palestina de este martes y las califica como “una infamia”

2. Golpe a banda que comercializaba producto que era traído desde China y consumido por miles de personas

3. Jaime Lombana cuestiona la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”

4. Prensa española le cobra caro al Barcelona lo de Luis Díaz: durísimo dictamen en España

5. Néstor Lorenzo confirmó su primera decisión para el Mundial 2026: hizo el anuncio oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jaime LombanaAbelardo de la EspriellaElecciones 2026

Noticias Destacadas

Jaime Lombana y Abelardo de la Espriella.

Jaime Lombana cuestiona la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Quisiera a alguien que no tenga esa cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”

Redacción Semana
Armando Benedetti, Eduardo Montealegre y Gregorio Eljach

“Es indebido”: la Procuraduría pone en la mira a Armando Benedetti y Eduardo Montealegre por declaraciones a SEMANA sobre las elecciones de 2026

Redacción Semana
Manifestación a favor de Palestina y por la interceptación por parte del Estado de Israel a la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y defensores de derechos humanos, entre ellos dos colombianas

Estos son los horarios y puntos de concentración de las marchas a favor de Palestina en Bogotá; habrá refuerzo en el despliegue de seguridad

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.