“Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”: Álvaro Uribe reacciona a investigación por asesinato de dos abogados

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó la investigación que se abrió en su contra por el asesinato de dos abogados ocurrido en 1997, al calificar esa pesquisa como “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente. Además, está la sentencia de la Corte Interamericana”.

El juzgado tercero de Medellín compulsó copias contra el exjefe de Estado y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, por el homicidio de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza.

La decisión se tomó en medio de un fallo que condenó al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la fallecida senadora Piedad Córdoba, que ocurrió en 1999. El exfuncionario fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 20 años por ese suceso.

Dentro de esa decisión el juez ordenó una compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación pidiendo que se investigue a los hermanos Uribe Vélez y al general Ospina por ese hecho.

El expresidente acompañó su reacción de rechazo a la investigación que se abrió en su contra con un apartado de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se narran unos hechos ocurridos en 1997.

En el apartado se menciona una reunión ocurrida en la finca conocida como La Marranera en la que habrían participado paramilitares como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Mono Leche Junior, además de integrantes de la Fuerza Pública identificados como el general Ospina, un teniente y el mayor de la Policía Parras Niño.

Preguntado: Recuerda usted para el año de 1997 cuando se produce esa reunión en la finca La Marranera y que se habla… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 6, 2025