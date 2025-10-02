Confidenciales

Expresidente Uribe reaccionó ante comunicado de las Farc en el que anuncian restricciones de circulación: “El norte de Antioquia en poder del terrorismo”

El exmandatario respondió a un comunicado de prensa publicado por las FARC- EP en el que anuncian que no dejaran entrar a personas “extrañas” a ciertos territorios.

3 de octubre de 2025, 1:04 a. m.