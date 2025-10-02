Confidenciales
Expresidente Uribe reaccionó ante comunicado de las Farc en el que anuncian restricciones de circulación: “El norte de Antioquia en poder del terrorismo”
El exmandatario respondió a un comunicado de prensa publicado por las FARC- EP en el que anuncian que no dejaran entrar a personas “extrañas” a ciertos territorios.
El Frente 36 de las disidencias de las Farc, autodenominado “Yeferson Martínez”, difundió un comunicado en el que advierte que no permitirá el ingreso de personas extrañas a los municipios de Campamento, Guadalupe, Angostura, Amalfi y Anorí, en el nordeste de Antioquia.
El Norte de Antioquia en poder del terrorismo.— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 2, 2025
Según el comunicado, publicado el 1 de octubre de 2025, las comunidades que reciban visitas deberán contar con autorización previa de este grupo ilegal. Ante el comunicado del grupo armado, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a través de su cuenta de X: “El Norte de Antioquia en poder del terrorismo”.
En el documento, la organización señala que cualquier persona desconocida encontrada en la zona será detenida y, de no responder alguien por ella, será declarada “objetivo militar”. La advertencia incluye a trabajadores, amigos, familiares y parejas de los habitantes de estos territorios, quienes solo podrán entrar con aprobación de la estructura armada.
Las disidencias también mencionan a empresas que operan en la región, entre ellas EPM, Colanta y Gases de Antioquia, y les exigen establecer enlaces de comunicación para el ingreso de su personal, bajo la amenaza de “medidas” en caso de incumplimiento.
El Frente 36 asegura que estas restricciones buscan “mantener el orden y la seguridad” en las zonas donde mantienen presencia. Sin embargo, las advertencias generan preocupación en las comunidades que estarían enfrentando un nuevo escenario de intimidación.