Juez pide investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los asesinatos de los abogados Eduardo Umaña y José María Valle

En el fallo de 82 páginas que condenó al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba en 1999, el juzgado tercero de Medellín realizó una compulsa de copias.

Esto con el fin de que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, por los hechos que rodearon los asesinatos de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza.

En la condena contra José Miguel Narváez, exsubdirector de Informática del DAS, se decidió la compulsa de copias contra el expresidente Uribe Vélez. | Foto: Documento

La compulsa tiene relación con los señalamientos que hicieron varios testigos durante el extenso juicio contra el exsubdirector del DAS.

Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero en 1998, mientras que Eduardo Umaña Mendoza fue atacado el 18 de abril de ese mismo año.

Durante décadas, los familiares de los dos juristas han advertido que los crímenes fueron ordenados por Carlos Castaño Gil, jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y contaron con la colaboración de agentes de la Fuerza Pública.