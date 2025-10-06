Suscribirse

Nación

Condenan a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por el secuestro de Piedad Córdoba

La senadora liberal fue secuestrada en mayo de 1999 por orden de Carlos Castaño Gil.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 8:41 p. m.
Condenan a José Miguel Narváez a 28 años de prisión por el secuestro de Piedad Córdoba.
Condenan a José Miguel Narváez a 28 años de prisión por el secuestro de Piedad Córdoba. | Foto: SEMANA/Colprensa

Después de un proceso que se extendió por casi diez años, este lunes 6 de octubre el Juzgado tercero especializado de Medellín condenó a 28 años de prisión al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez Martínez, por su responsabilidad en el secuestro de la senadora liberal Piedad Córdoba Ruiz, registrado en mayo de 1999.

En el fallo de primera instancia se advierte que Narváez —quien enfrenta varias condenas por las chuzadas y el crimen del humorista Jaime Garzón― tuvo una participación en el plagio de la dirigente política.

Contexto: Condenan a 12 años y medio de prisión al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque

En la decisión judicial se consideró que Narváez, que para ese momento era profesor de la Escuela Superior de Guerra, promovió y determinó el secuestro de la congresista. La acción fue ejecutada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En el fallo se destaca que de manera sistemática y continúa Narváez ejerció presiones ante el jefe de las AUC, Carlos Castaño Gil, para que ordenara el secuestro de Piedad Córdoba tras señalarla de tener vínculos y ser simpatizante de la guerrilla del ELN.

Carlos Castaño, quien fuera el líder de las AUC.
Carlos Castaño, quien fuera el líder de las AUC. | Foto: Colprensa

En el juicio se recolectaron las declaraciones de varios excomandantes paramilitares que reconocieron la participación de Narváez Martínez.

Igualmente, detallaron la notable cercanía ideológica que tenía con Carlos Castaño Gil y las clases que impartió ante varios bloques paramilitares en la llamada lucha contra la subversión.

Por estos hechos, el exsubdirector del DAS fue condenado a 28 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo.

JAIME GARZON
Jaime Garzón. Julio de 1992. Foto: Lope Medina. | Foto: Lope Medina

Igualmente, se inhabilitó por veinte años para ejercer cargos públicos y el pago de una indemnización para los familiares de Piedad Córdoba por los daños y perjuicios causados.

Es clave recordar que durante el tiempo que estuvo privada de su libertad (21 de mayo a 4 de junio de 1999), la senadora escuchó, además, las presiones que hizo José Miguel Narváez para que se ordenara el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón.

Según su declaración, Narváez le aseguró a Carlos Castaño que el humorista político era un subversivo, cercano al ELN que se estaba beneficiando económicamente de su labor en la liberación de secuestrados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Somos responsables de actuar por un titular de prensa”: la Fiscalía pidió perdón por la condena contra Gustavo Sastoque

2. La amenaza de Diosdado Cabello escrita en una gorra: generó polémica por respaldo a régimen de Maduro

3. ‘Pibe’ Valderrama se dejó de rodeos con la Selección Colombia: aviso a Lorenzo, James y los demás

4. Duras críticas contra Agmeth Escaf por el proyecto de ley de la arepa de huevo. Esto pasó

5. Daniela Álvarez confesó cómo logró salir adelante y ser parte de las grandes pasarelas: “Hacer ese cambio”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jaime GarzónPiedad CórdobaJosé Miguel NarváezMedellín

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.