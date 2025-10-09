CONFIDENCIALES
María Fernanda Cabal se enfrenta a Gustavo Petro: “No me rotule... Yo no me disfrazo”
La senadora y precandidata presidencial dijo en el Parlamento Europeo que “Colombia atraviesa el momento más crítico de su historia democrática reciente”.
María Fernanda Cabal dio este miércoles un discurso en el Parlamento Europeo. Desde ese recinto, la precandidata del Centro Democrático se despachó fuertemente contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno.
“Colombia atraviesa el momento más crítico de su historia democrática reciente”, dijo. Y, luego, aseguró que el primer mandatario “debilita las instituciones, socava la independencia de los poderes públicos y pone en riesgo la estabilidad política del país”.
No me rotule, Petro.— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 9, 2025
Entre los dos, el único que perteneció a un grupo terrorista, cometió delitos y fue a prisión, fue usted.
Mientras pasea por el mundo hablando en foros, Colombia se le cae a pedazos, crecen la inseguridad, el narcotráfico y el desempleo.
Yo no me disfrazo.… pic.twitter.com/Sd3cGyYpPC
La senadora pidió a Europa que “no deje sola a Colombia frente al avance del autoritarismo y la expansión del crimen organizado”.
El presidente se refirió a la intervención de Cabal, sin mencionarla. En un trino, escribió: “Mientras una senadora de camisa negra colombiana habló a un grupillo de otros que usan camisas negras. Esta es mi intervención en el Global Gateway Forum. Buscando salidas y alianza a la inversión europea en energías limpias y fibra óptica con América Latina”.
Defiende el narcotráfico sin pudor. Recuerde Petro que Nicolás Maduro su amigo es objetivo de los EE.UU y ofrecen US$50 millones de dólares. pic.twitter.com/DdU0ZFhxqA— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 9, 2025
Cabal le contestó con firmeza: “No me rotule, Petro. Entre los dos, el único que perteneció a un grupo terrorista, cometió delitos y fue a prisión, fue usted. Mientras pasea por el mundo hablando en foros, Colombia se le cae a pedazos, crecen la inseguridad, el narcotráfico y el desempleo. Yo no me disfrazo. Yo hablo con los colombianos, de frente y con la verdad”.