María Fernanda Cabal se enfrenta a Gustavo Petro: “No me rotule... Yo no me disfrazo”

María Fernanda Cabal dio este miércoles un discurso en el Parlamento Europeo. Desde ese recinto, la precandidata del Centro Democrático se despachó fuertemente contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno.

“Colombia atraviesa el momento más crítico de su historia democrática reciente”, dijo. Y, luego, aseguró que el primer mandatario “debilita las instituciones, socava la independencia de los poderes públicos y pone en riesgo la estabilidad política del país”.

No me rotule, Petro.

Entre los dos, el único que perteneció a un grupo terrorista, cometió delitos y fue a prisión, fue usted.



Mientras pasea por el mundo hablando en foros, Colombia se le cae a pedazos, crecen la inseguridad, el narcotráfico y el desempleo.



Yo no me disfrazo.… pic.twitter.com/Sd3cGyYpPC — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 9, 2025

La senadora pidió a Europa que “no deje sola a Colombia frente al avance del autoritarismo y la expansión del crimen organizado”.

María Fernanda Cabal estuvo en el Parlamento Europeo y le dijo a los diputados que hay un riesgo en los comicios de 2026 en Colombia. | Foto: Tomado de X: @MariaFdaCabal

El presidente se refirió a la intervención de Cabal, sin mencionarla. En un trino, escribió: “Mientras una senadora de camisa negra colombiana habló a un grupillo de otros que usan camisas negras. Esta es mi intervención en el Global Gateway Forum. Buscando salidas y alianza a la inversión europea en energías limpias y fibra óptica con América Latina”.

Defiende el narcotráfico sin pudor. Recuerde Petro que Nicolás Maduro su amigo es objetivo de los EE.UU y ofrecen US$50 millones de dólares. pic.twitter.com/DdU0ZFhxqA — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 9, 2025