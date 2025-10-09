Suscribirse

CONFIDENCIALES

María Fernanda Cabal se enfrenta a Gustavo Petro: “No me rotule... Yo no me disfrazo”

La senadora y precandidata presidencial dijo en el Parlamento Europeo que “Colombia atraviesa el momento más crítico de su historia democrática reciente”.

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 1:33 p. m.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia.

María Fernanda Cabal dio este miércoles un discurso en el Parlamento Europeo. Desde ese recinto, la precandidata del Centro Democrático se despachó fuertemente contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno.

“Colombia atraviesa el momento más crítico de su historia democrática reciente”, dijo. Y, luego, aseguró que el primer mandatario “debilita las instituciones, socava la independencia de los poderes públicos y pone en riesgo la estabilidad política del país”.

La senadora pidió a Europa que “no deje sola a Colombia frente al avance del autoritarismo y la expansión del crimen organizado”.

María Fernanda Cabal estuvo en el Parlamento Europeo y le dijo a los diputados que hay un riesgo en los comicios de 2026 en Colombia.
María Fernanda Cabal estuvo en el Parlamento Europeo y le dijo a los diputados que hay un riesgo en los comicios de 2026 en Colombia. | Foto: Tomado de X: @MariaFdaCabal

El presidente se refirió a la intervención de Cabal, sin mencionarla. En un trino, escribió: “Mientras una senadora de camisa negra colombiana habló a un grupillo de otros que usan camisas negras. Esta es mi intervención en el Global Gateway Forum. Buscando salidas y alianza a la inversión europea en energías limpias y fibra óptica con América Latina”.

Cabal le contestó con firmeza: “No me rotule, Petro. Entre los dos, el único que perteneció a un grupo terrorista, cometió delitos y fue a prisión, fue usted. Mientras pasea por el mundo hablando en foros, Colombia se le cae a pedazos, crecen la inseguridad, el narcotráfico y el desempleo. Yo no me disfrazo. Yo hablo con los colombianos, de frente y con la verdad”.

María Fernanda Cabal

