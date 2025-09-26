“No voy a cambiar a Petro por el amigo de Alex Saab”: Vicky Dávila

Vicky Dávila se refiere nuevamente a Abelardo de la Espriella y explica por qué, a su modo de ver, existen tantas reacciones alrededor de él en redes sociales.

“Petro está derrotado. Es un hombre roto e inepto. Les falló a los colombianos. Ante ese fracaso, sale Abelardo de La Espriella y sus “aliados” con chorros de dinero a generar un ambiente en redes de que hay que juntarse en torno a él", dijo.

Petro está derrotado. Es un hombre roto e inepto. Les falló a los colombianos. Ante ese fracaso, sale Abelardo de La Espriella y sus “aliados” con chorros de dinero a generar un ambiente en redes de que hay que juntarse en torno a él. No voy a cambiar a Petro por el amigo de Alex… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 26, 2025

Y luego agregó: “No voy a cambiar a Petro por el amigo de Alex Saab. Faltan 8 meses y los colombianos vamos a elegir bien. Todo lo que sube como espuma, baja como coco. Este país necesita soluciones reales y fulminar la corrupción, no payasos disfrazados. Hay que juntarse en torno a la decencia y el progreso, no al amigote del testaferro de Maduro”.

La candidata presidencial lleva varias semanas haciendo advertencias sobre el abogado penalista.

“Soy candidata a la presidencia, pero no he perdido mi esencia. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Así como advertí en los Petrovideos sobre el peligro de Petro (resultó inepto y destructor, ha hecho mucho daño), les estoy advirtiendo a los colombianos sobre el peligro de Abelardo de La Espriella para la democracia”, dijo recientemente a un usuario en X que la había controvertido por sus palabras sobre el abogado.

Otros usuarios en redes le han preguntado por qué atacar a Abelardo de la Espriella cuando el enemigo político a derrotar es Gustavo Petro.

“Petro es aliado de Maduro, Abelardo es íntimo amigo del testaferro de Maduro, Alex Saab. Como periodista, he luchado toda mi vida para destapar la corrupción. Como candidata, iré hasta el final. La unión es necesaria, pero no se puede recibir a nadie que tenga cualquier vínculo con el régimen de Maduro.