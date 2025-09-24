Vicky Dávila se reunió con María Fernanda Cabal: así fue el encuentro

La precandidata presidencial Vicky Dávila se reunió con la senadora y también precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, con miras al 2026.

“Aquí con María Fernanda Cabal”, fue el mensaje que dejó la periodista junto a una foto de ambas sonriendo.

Dávila se ha venido reuniendo con varios precandidatos presidenciales de distintos sectores. En las últimas horas también sostuvo un encuentro con Juan Carlos Pinzón.

“Los que amamos a Colombia con el alma tenemos que luchar por un país mejor para todos, seguro y que enfrente a los criminales y a los corruptos con firmeza. Qué buena conversación con Juan Carlos Pinzón”, afirmó Dávila.

El encuentro se llevó a cabo en el norte de Bogotá y conversaron de forma amena y cordial durante más de una hora. Uno de los temas que trataron fue sobre las críticas que tienen al presidente Gustavo Petro y su Gobierno, además de los problemas de seguridad y orden público que se están viviendo en el país.

Vicky Dávila ya consiguió mas de medio millón de votos con su Movimiento Valientes. | Foto: Movimiento Valiente

Dávila celebró en las últimas horas que logró conseguir más de medio millón de firmas a través de su Movimiento Valientes con el objetivo de ser avalada para la carrera presidencial del 2026.

“Este gran paso no es mío. Es de cada uno de ustedes que firmó, que compartió, que se unió. Porque somos un movimiento ciudadano nacido del clamor de la gente. No de partidos, ni de élites. Somos la voz de quienes se cansaron de esperar y decidieron actuar”, afirmó la precandidata presidencial.

La senadora María Fernanda Cabal aspira por el Centro Democrático. | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ-SEMANA

Se trata de un gran logro pues un precandidato que aspire a ser avalado necesita recolectar 630.000 firmas válidas a más tardar el 17 de noviembre.

“Ya dimos el primer paso y no hay reversa. Los valientes no retrocedemos. Hoy, tenemos la fuerza, tenemos el respaldo, tenemos el corazón. Pero aún falta: rescatar a Colombia exige millones de colombianos”, agregó la periodista.

De todas maneras confirmó que seguirá en ese proceso para sobrepasar el millón de firmas para tener un mayor respaldo ciudadano.

Aunque Dávila se ha acercado a distintos sectores y candidatos, también ha criticado a otros, como a Abelardo de la Espriella, a quien ha relacionado con Alex Saab y, por lo tanto, con el régimen venezolano.