Vicky Dávila anuncia que alcanzó el medio millón de firmas para su aspiración presidencial

La precandidata presidencial Vicky Dávila, con el Movimiento Valientes, anunció que ya llegó al medio millón de firmas para respaldar su aspiración presidencial.

“Este gran paso no es mío. Es de cada uno de ustedes que firmó, que compartió, que se unió. Porque somos un movimiento ciudadano nacido del clamor de la gente. No de partidos, ni de élites. Somos la voz de quienes se cansaron de esperar y decidieron actuar”, aseguró.

Las firmas fueron recolectadas gracias a un trabajo conjunto con cientos de voluntarios en todo el país, lo que sería un reflejo de la voluntad de miles de personas que buscan un cambio en Colombia.

A pesar del logro, que se acercaría a la meta, pues un candidato debe presentar 630.000 firmas válidas a más tardar el 17 de noviembre, Dávila dijo que seguirá por ese camino sumando apoyos ciudadanos.

Vicky Dávila agradeció a los ciudadanos por el logro. | Foto: Suministrada A.P.I.

“Ya dimos el primer paso y no hay reversa. Los valientes no retrocedemos. Hoy, tenemos la fuerza, tenemos el respaldo, tenemos el corazón. Pero aún falta: rescatar a Colombia exige millones de colombianos”, agregó.

La periodista aclaró que su meta es superar el millón de firmas para esa fecha y, con ello, saldar el requisito de la Registraduría gracias al espaldarazo ciudadano.

Dávila ha sido crítica del presidente Gustavo Petro y su entorno, como es el caso de Nicolás Petro, investigado por la Fiscalía por delitos relacionados con la campaña de su padre en 2022.

En las últimas horas, Dávila cuestionó al presidente Gustavo Petro por los mensajes que dirigió contra la fiscal Lucy Laborde, luego de que ella publicara una carta denunciando presiones en el proceso contra Nicolás Petro.

La periodista Vicky Dávila ha sido crítica de otros sectores. | Foto: Movimiento Valiente

“Gustavo Francisco Petro, tarde o temprano, se comprobará que lo que usted dice sobre mí en el caso de su hijo, es otra mentira. Yo jamás actuaría como usted o como cualquiera de sus secuaces. Yo no tengo pasado ni presente delincuencial”, aseguró Dávila.