Tomás Uribe sale en defensa de Vicky Dávila: “Pocos como ella enfrentaron a Petro y a su socio Santos”

El hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez respaldó a la precandidata a la Presidencia.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 2:47 a. m.
Vicky Dávila y Tomás Uribe
Tomás Uribe Moreno defendió a Vicky Dávila en una publicación en su cuenta de X.

Tomás Uribe Moreno salió en defensa de la precandidata a la Presidencia Vicky Dávila, después de que Dávila reaccionara a comentarios que surgieron en redes sociales en los que la señalaban de ser la candidata de Gustavo Petro y de Nicolás Maduro para las elecciones de 2026.

“Es contra evidente creer que Vicky Dávila es la candidata de Petro o Maduro. Pocos como ella enfrentaron a Petro y a su socio Santos”, escribió Uribe Moreno en su cuenta de X.

Dávila ya había advertido sobre la falsedad de los mensajes que circularon en redes sociales vinculándola, sin pruebas, con ese sector político al que ella se ha opuesto en medio de su camino para buscar la Casa de Nariño en los próximos comicios.

“Las campañas de desprestigio contra el adversario también son corrupción y el candidato que hace eso va a gobernar así. Eso hizo la campaña de Petro contra Fico, ¿se acuerdan? Sebastián Guanumen ordenó ‘correr la línea ética’. Yo lo denuncié. Y todo va en que hasta mataron a Miguel Uribe”, escribió la precandidata.

Vicky Dávila también afirmó estar siendo blanco de una campaña de desprestigio. “No, no es normal. Es una campaña de desprestigio millonaria y poderosa. Eso es delincuencial. Es sucio”, advirtió la precandidata del Movimiento Valientes a sus seguidores en redes sociales.

