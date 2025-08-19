Confidenciales
“Gracias a Dios, al juez valiente y a todos los que nos acompañaron”: Tomás Uribe sobre el fallo que le dio la libertad a su papá
El hijo del expresidente aseguró que espera que “este respiro de libertad sirva para encontrar unión entre el 65 % que no comulgamos con el narco socialismo”.
Tomás Uribe reaccionó a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó este martes, 19 de agosto, la libertad de su papá, el expresidente Álvaro Uribe.
Gracias a Dios, al juez valiente y a todos los que nos acompañaron.— Tomas Uribe Moreno (@tomasuribeEco) August 20, 2025
El proceso no se acaba.
Que este respiro de libertad sirva para encontrar unión entre el 65% que no comulgamos con el narco socialismo.
En su decisión, el juez aseguró que “prevalece la presunción de inocencia hasta que la decisión condenatoria cobre ejecutoria”.
Y también calificó de “ininteligible” la privación de la libertad que se le había impuesto al exmandatario.
La providencia cuestiona otro de los argumentos del fallo de primera instancia y es el uso de lo que se conoce como el derecho penal del enemigo o las condenas por personalidad.
“El sujeto activo sólo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas ni características, la cual utilizó la operadora de justicia como un criterio de la peligrosidad por ella percibida, la cual es subjetiva”, recalcó el magistrado.