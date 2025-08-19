Confidenciales

“Gracias a Dios, al juez valiente y a todos los que nos acompañaron”: Tomás Uribe sobre el fallo que le dio la libertad a su papá

El hijo del expresidente aseguró que espera que “este respiro de libertad sirva para encontrar unión entre el 65 % que no comulgamos con el narco socialismo”.

20 de agosto de 2025, 1:32 a. m.