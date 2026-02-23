ELN anuncia cese unilateral al fuego de cara al inicio de la temporada electoral en el país

En medio del inicio de la temporada electoral, la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que continuará actuando en coherencia con su política histórica de ceses unilaterales al fuego durante jornadas electorales, al considerar que es fundamental garantizar que la población pueda participar de estas en libertad.

Estos son los estatutos del VI congreso que realizó el ELN en 2024. En las páginas se define la hoja de ruta de la guerrilla, sus objetivos y su estructura interna. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En un comunicado publicado en su página oficial, el grupo armado señaló que en los procesos electorales correspondientes a los últimos cuatro gobiernos ha adoptado este tipo de medidas, y afirmó que seguirá obrando en correspondencia con lo que denominó su compromiso con el pueblo.

El pronunciamiento se produce en un contexto que la organización describe como una “crisis estructural cada vez más profunda”, que, según su visión, no ha sido resuelta por las élites políticas participantes en las últimas cuatro jornadas electorales.

Foto: cortesía

En esa línea, el ELN cuestionó la efectividad de las elecciones como mecanismo de transformación y sostuvo que los comicios han terminado reciclando los problemas del país sin ofrecer soluciones de fondo.

En paralelo, la guerrilla anunció que vuelve a proponer un Acuerdo Nacional, con el objetivo de que sea discutido con el próximo presidente, el nuevo Congreso y distintos sectores sociales, con miras a construir salidas basadas en democracia, equidad y justicia social.

Las urnas abrirán a las 8 de la mañana del domingo 8 de marzo. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

El grupo también rechazó señalamientos sobre una eventual interferencia en el proceso electoral y afirmó que no participa en campañas ni financia candidatos, al tiempo que defendió el derecho de los ciudadanos a votar o abstenerse.

En el comunicado, el ELN criticó además la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que fracasó, y denunció una ofensiva militar que atribuyó al Estado con orientación del Pentágono.

Elecciones. Foto: COLPRENSA

Finalmente, el grupo valoró los llamados a una “paz electoral” promovidos por la Conferencia Episcopal colombiana y por el papa León XIV, en medio de una coyuntura clave para el futuro político de Colombia.