Regionales

ELN instala nuevos explosivos en la vía que comunica Tame con la ciudad de Arauca: el Ejército logró desactivarlos

Ocurrió este sábado, 21 de febrero.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de febrero de 2026, 2:18 p. m.
Ejército frustró ataque terrorista del ELN en Arauca.
Ejército frustró ataque terrorista del ELN en Arauca. Foto: Ejército Nacional.

La guerrilla del ELN instaló este sábado, 21 de febrero, nuevos explosivos en la vía que comunica a Tame con la ciudad de Arauca.

El hecho generó terror entre la ciudadanía y los conductores que transitaban por la zona. SEMANA pudo establecer que uniformados del Ejército Nacional lograron acordonar el sitio y desactivar estas cargas tras el llamado que hizo la misma ciudadanía.

Asimismo, se conoció que estos intentos de ataques terroristas son retaliaciones de ese grupo por los golpes que les han propinado las Fuerzas Militares, como la captura de cabecillas, el decomiso de armas y elementos usados para causar daño a las comunidades y a la misma Fuerza Pública.

Zona donde instalaron los explosivos en Arauca.
Zona donde instalaron los explosivos en Arauca. Foto: Suministrada a SEMANA.
ELN da a conocer pruebas de supervivencia de dos policías y dos miembros de la Fiscalía secuestrados en Arauca

“La instalación de explosivos en corredores por donde transitan diariamente familias, campesinos, transportadores y niños constituye una grave amenaza contra la vida, la integridad y la libre movilidad de la población civil, además de una flagrante transgresión al DIH, al poner en riesgo indiscriminado a comunidades enteras que nada tienen que ver con el conflicto”, dijo el Ejército Nacional.

Barranquilla

Atlántico en alerta: gobernador Verano se va de frente contra diálogos de paz urbana tras ola de sicariatos y asesinato de un niño en Ponedera

Nación

Juez condena a alias El Obrero por asesinato de cuatro personas en Boyacá: crímenes fueron declarados de lesa humanidad

Nación

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Nación

Defensoría del Pueblo activa ruta urgente con Famisanar para mejorar atención en salud a usuarios

Barranquilla

Habla sobreviviente de masacre en Atlántico: dos mujeres y un niño de dos años muertos; “Preguntaron por Camilo”

Cartagena

El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

Nación

Migración Colombia aplicó medidas de expulsión contra dos ciudadanos de nacionalidad dominicana por presentar documentación falsa

Nación

Así fue como el Ejército destruyó un dron del ELN en Arauca: un guerrillero fue capturado

Nación

Confirman atentado a vehículo militar en el departamento de Arauca: dejó un soldado herido

Nación

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

La más reciente operación en contra de esta guerrilla fue la captura de uno de sus integrantes y el derribo de un dron que era usado para hacer inteligencia previa a los atentados.

Guerrilleros del ELN en el corregimiento Versalles, en Tibú, en Norte de Santander
Guerrilleros del ELN. Foto: Suministrada

Los uniformados se enfrentaron a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz, comisión Martha Elena Barón, del ELN.

“Como resultado de esta operación, fue capturado un sujeto perteneciente a esta estructura criminal, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización”, explicaron desde la institución castrense.

Asimismo, las tropas del Ejército Nacional lograron la incautación de un arma corta, proveedores y cartuchos, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales como elementos materiales probatorios.

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

“Se logró la destrucción de un dron que era empleado por este grupo armado organizado para labores de inteligencia criminal y posibles ataques contra la Fuerza Pública”, indicó.

De acuerdo con la institución militar, el dron que lograron destruir habría sido utilizado en la última acción terrorista en contra de una unidad militar en Fortul y Tame, Arauca, donde dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana terminaron heridos.

Más de Nación

Digno Palomino, jefe de Los Pepes, Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, y Jorge Díaz, alias Castor, cabecilla de Los Costeños.

Atlántico en alerta: gobernador Verano se va de frente contra diálogos de paz urbana tras ola de sicariatos y asesinato de un niño en Ponedera

Tribunales de Cundinamarca y Bogotá D C martillo de juez martillo de Corte Mazo de Juez sala de audiencia Bogota junio 25 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Juez condena a alias El Obrero por asesinato de cuatro personas en Boyacá: crímenes fueron declarados de lesa humanidad

Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca.

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Famisanar cuenta con miles de usuarios.

Defensoría del Pueblo activa ruta urgente con Famisanar para mejorar atención en salud a usuarios

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla.

Habla sobreviviente de masacre en Atlántico: dos mujeres y un niño de dos años muertos; “Preguntaron por Camilo”

Inundaciones en Cartagena

El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

Expulsión de dos ciudadanos de nacionalidad dominicana.

Migración Colombia aplicó medidas de expulsión contra dos ciudadanos de nacionalidad dominicana por presentar documentación falsa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó en una reunión estratégica de seguridad en el departamento del Atlántico.

MinDefensa aumentó recompensas por cabecillas de dos temidas bandas y anunció refuerzo en la seguridad del Atlántico

Accidente en el kilómetro 8.

Inicia la evacuación de vehículos represados en la Vía al Llano tras fuerte accidente que afectó la movilidad

Noticias Destacadas