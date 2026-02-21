La guerrilla del ELN instaló este sábado, 21 de febrero, nuevos explosivos en la vía que comunica a Tame con la ciudad de Arauca.

El hecho generó terror entre la ciudadanía y los conductores que transitaban por la zona. SEMANA pudo establecer que uniformados del Ejército Nacional lograron acordonar el sitio y desactivar estas cargas tras el llamado que hizo la misma ciudadanía.

Asimismo, se conoció que estos intentos de ataques terroristas son retaliaciones de ese grupo por los golpes que les han propinado las Fuerzas Militares, como la captura de cabecillas, el decomiso de armas y elementos usados para causar daño a las comunidades y a la misma Fuerza Pública.

Zona donde instalaron los explosivos en Arauca. Foto: Suministrada a SEMANA.

“La instalación de explosivos en corredores por donde transitan diariamente familias, campesinos, transportadores y niños constituye una grave amenaza contra la vida, la integridad y la libre movilidad de la población civil, además de una flagrante transgresión al DIH, al poner en riesgo indiscriminado a comunidades enteras que nada tienen que ver con el conflicto”, dijo el Ejército Nacional.

La más reciente operación en contra de esta guerrilla fue la captura de uno de sus integrantes y el derribo de un dron que era usado para hacer inteligencia previa a los atentados.

Guerrilleros del ELN. Foto: Suministrada

Los uniformados se enfrentaron a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz, comisión Martha Elena Barón, del ELN.

“Como resultado de esta operación, fue capturado un sujeto perteneciente a esta estructura criminal, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización”, explicaron desde la institución castrense.

Asimismo, las tropas del Ejército Nacional lograron la incautación de un arma corta, proveedores y cartuchos, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales como elementos materiales probatorios.

“Se logró la destrucción de un dron que era empleado por este grupo armado organizado para labores de inteligencia criminal y posibles ataques contra la Fuerza Pública”, indicó.

De acuerdo con la institución militar, el dron que lograron destruir habría sido utilizado en la última acción terrorista en contra de una unidad militar en Fortul y Tame, Arauca, donde dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana terminaron heridos.