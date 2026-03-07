Combates entre Ejército y ELN dejan a un guerrillero muerto, seis capturados y nueve menores recuperados en Arauca

De cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo, la Fuerza Pública ha desplegado toda su capacidad operativa en diferentes regiones de Colombia con el fin de proteger a la población civil de posibles afectaciones al orden público.

Sin embargo, en las últimas horas de este sábado, 7 de marzo, se registraron nuevos combates entre las tropas de la Brigada 18 del Ejército Nacional de la octava división contra integrantes del Batallón Héroes y Mártires, Compañía Capitán Dumar, del grupo armado organizado ELN, en el departamento de Arauca.

Este operativo dio como resultado la neutralización de uno de los integrantes de este grupo armado, que tiene gran presencia en esta región y en varias zonas del territorio nacional.

#LoÚltimo | Tras los combates sostenidos por tropas de la #Brigada18, de @Ejercito_Div8, contra integrantes del Batallón Héroes y Mártires, Compañía Capitán Dumar, del grupo armado organizado ELN, en el departamento de #Arauca, se neutralizó a uno de sus integrantes.



Asimismo,… pic.twitter.com/uRBAbVdwd1 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 7, 2026

Así mismo, se capturaron seis presuntos miembros de esta estructura, al igual que se recuperaron nueve menores de edad y se incautaron más de diez armas de fuego, municiones, proveedores, artefactos explosivos y material de intendencia.

Las operaciones militares continúan en el sector con el objetivo de continuar afectando contundentemente a esta estructura y mantener la estabilidad y seguridad de la población civil ad portas de los comicios electorales.

El Ejército había informado que doce vehículos blindados llegaron al suroccidente del país para fortalecer la movilidad, el control territorial y la seguridad en los corredores viales del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, áreas clave para contribuir a unas elecciones seguras y transparentes.

#LoÚltimo | Doce vehículos blindados llegan al suroccidente del país para fortalecer la movilidad, el control territorial y la seguridad en los corredores viales del #ValleDelCauca, #Cauca y #Nariño, áreas clave para contribuir a unas elecciones seguras y transparentes.



Estas… pic.twitter.com/qK0Qv8lDwP — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) March 7, 2026

De acuerdo con las tropas militares, estas plataformas tácticas, diseñadas para operaciones de alta complejidad, cuentan con blindaje avanzado y capacidades que incrementan la protección y maniobrabilidad de las tropas en terreno.

Con este refuerzo, la tercera división del Ejército amplía su capacidad de reacción ante amenazas, fortalece los puestos de control, acompaña grupos humanitarios y contribuye a prevenir afectaciones contra la infraestructura vial y la población civil.

“Así avanzamos en la consolidación del Plan Democracia, para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto con confianza en el suroccidente del país”, detalló el Ejército Nacional.