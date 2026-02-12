Centro Democrático rechaza amenazas del ELN a Abelardo de la Espriella

El Centro Democrático se pronunció luego de conocerse una información que advierte que la guerrilla del ELN habría declarado “objetivo militar” al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella.

“El Centro Democrático condena las amenazas del grupo terrorista ELN contra Abelardo de la Espriella y exige al Gobierno nacional garantías reales de seguridad para todos y cada uno de los candidatos presidenciales”, dijo el partido.

El ELN tendría planeada una “escalada terrorista” y a Abelardo de la Espriella como “objetivo militar”, alerta su campaña

Para la organización que lidera Álvaro Uribe, la seguridad es el pilar innegociable de la democracia: “No podemos permitir que existan zonas vedadas en el territorio nacional para el ejercicio político”.