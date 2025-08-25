El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tiene claro que algunos de los precandidatos a la presidencia por el Pacto Histórico se le atravesarán a su aspiración en la consulta interna este 26 de octubre.

Este fin de semana, distintos líderes políticos de la izquierda rechazaron que Quintero, quien tiene una imputación penal desde abril de 2025 por los delitos de presunto peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, por el sonado caso de Aguas Vivas, participe en la elección del candidato único.

Daniel Quintero, Angela María Robledo, Susana Muhamad y Carlos Carrillo. | Foto: SEMANA

Él tiene planeado inscribirse este martes 26 de agosto en el plazo máximo establecido por la Registraduría, pero sabe que desde el interior del Pacto Histórico le pondrán piedras en el camino.

Lo harán a través del comité de ética, en el cual hay personas cercanas a Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Susana Muhamad quienes, posiblemente, le rechazarán su hoja de vida.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. | Foto: Aymer Andrés Alvárez /El País

“Mi presencia en el Pacto Histórico no está garantizada. El Pacto Histórico ha sido tomado por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la presidencia y el país se llene de sangre, que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las regiones y venimos creciendo hasta convertirnos en una opción de poder. Varios de nuestros candidatos han sido excluidos de la consulta y esa izquierda de roscas, el Soviet del Parkway, se ha dedicado además a amplificar las estrategias de #LawFare estructuradas por la derecha para sacarme del camino a la Presidencia. No se diferencian en nada. A esa izquierda rosquera y sectaria también la vamos a resetear: desde adentro o desde afuera”, dijo Quintero.

A esto se suman las declaraciones explosivas de este lunes 25 de agosto del gerente de la campaña, Esteban Restrepo, quien renunció a la secretaría privada de Ecopetrol para acompañar al exalcalde en su nuevo proyecto político.

“Quienes no deberían estar en el Pacto Histórico son los mismos que en su momento le hicieron una encerrona a Gustavo Petro en un Consejo de Ministros (del 4 de febrero de 2025) para impedirle gobernar con libertad y decidir sus propios nombramientos. Quedó demostrado desde ese momento que esa gente quiere arrodillar el proyecto colectivo a sus caprichos personales”, dijo.

Se refiere a la entonces ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, quien hoy se opone al aterrizaje de Daniel Quintero en la consulta del petrismo.

Según Restrepo, “mientras en las regiones se lucha contra las mafias y la derecha corrupta y asesina, ellos desde sus altos cargos en el Gobierno se dedicaron a contratar a sus amigos del Park Way y de Chapinero. A los verdaderos liderazgos de los territorios ni contratos de prestación de servicios les dieron, cuando han sido ellos y ellas quienes pusieron el pecho en las campañas de 2022, de 2018 y en todas de ahí para atrás. Se enmelaron con el poder desde Bogotá, dejaron de responder los chats y jamás volvieron a mirar a las regiones”.

Esteban Restrepo, Daniel Quintero y Gustavo Petro. | Foto: Foto1: Cortesía/Foto2: Cortesía/Foto3: Presidencia.

Y remató: “No tienen votos, no conocen la realidad popular y pretenden llegar a la Presidencia a punta de discursos dogmáticos y de exclusión. Para ellos no importa si se gana o se pierde: ya aseguraron su vida en la comodidad del privilegio. El Pacto no se construyó para alimentar egos ni para darles curules a las élites disfrazadas de progresismo. El Pacto se construyó para transformar este país desde abajo, con el pueblo, con las regiones, con quienes sí han puesto el alma y su vida en la lucha”.