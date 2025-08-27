Suscribirse

El Debate

María José Pizarro dejó clara su postura por participación de Daniel Quintero en consulta del Pacto Histórico

La senadora y precandidata presidencial habló en SEMANA.

Redacción Debate
27 de agosto de 2025, 5:40 p. m.
María José Pizarro y Daniel Quintero
María José Pizarro y Daniel Quintero. | Foto: SEMANA

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, anunció oficialmente que va por la Presidencia de la República. Para ello, participará en la consulta interna del Pacto Histórico, en la que se escogerá al candidato único de esa colectividad.

“He decidido inscribir mi nombre a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico en la consulta popular del próximo 26 de octubre. Vamos a construir la Colombia del futuro”, dijo Quintero a través de un video compartido en la mañana del martes 26 de agosto.

Contexto: Daniel Quintero y su comparación con Iván Cepeda: “Es un alma buena”

El anuncio de Quintero se dio en medio del ruido que hay en el Pacto Histórico, teniendo en cuenta que el exalcalde de Medellín está enfrentando actualmente un proceso judicial por presunta corrupción.

Precisamente, este miércoles 27 de agosto, la senadora y también precandidata por el Pacto Histórico, María José Pizarro, se refirió en SEMANA al hecho de que Quintero vaya a participar en la consulta de esa colectividad, a pesar de los cuestionamientos que le han hecho algunos políticos.

Entrevista con María José Pizarro, precandidata presidencial del Pacto Histórico

“Aquí, lo más importante es que la candidatura que represente al Pacto Histórico, es decir, quien quede electo en la consulta de 2026, sea una persona que sume, una persona que pueda conversar no solamente con sectores políticos para esa conformación del frente amplio, pero también con sectores sociales de nuestro país. Quiere decir, es una candidatura posible”, comunicó Pizarro en SEMANA.

Cabe mencionar que el martes 26 de agosto, Daniel Quintero habló en El Debate de SEMANA y advirtió al Pacto Histórico qué pasa si lo vetan para las elecciones de 2026.

“Ahí, sí, le toca a uno pararse duro [...]. Donde me lleguen a vetar, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Yo ya gané como independiente una vez, sin partidos ni jefes políticos, en Medellín. Y si los del bolígrafo logran sacarme con leguleyadas, yo saldré igual a las calles a buscar el apoyo ciudadano", manifestó Quintero.

Habla DANIEL QUINTERO: su nombre irá con la consulta del Pacto Histórico | El Debate

Sin embargo, el exalcalde de Medellín sostuvo que no cree que este escenario se vaya a presentar después de los mensajes de unidad que envió el presidente Petro al movimiento político.

“No creo que vaya a pasar, pero, pues, estamos en Colombia”, agregó en El Debate.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La dura carta que envió concejal de Bogotá a EE. UU. pidiendo que se investigue al presidente Petro por “apoyar estructuras criminales”

2. Alcaldía de Bogotá ofrece prácticas pagadas: son más de 350 plazas y así puede aplicar

3. El estadio más fotografiado de Estados Unidos no es el que imagina: conózcalo y descubra por qué

4. Temblor en Estados Unidos: últimos sismos reportados hoy, miércoles 27 de agosto

5. El inusual pedido de la presidenta de México a Donald Trump tras declaración del Mayo Zambada

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María José PizarroDaniel QuinteroPacto histórico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.