María José Pizarro dejó clara su postura por participación de Daniel Quintero en consulta del Pacto Histórico

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, anunció oficialmente que va por la Presidencia de la República. Para ello, participará en la consulta interna del Pacto Histórico, en la que se escogerá al candidato único de esa colectividad.

“He decidido inscribir mi nombre a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico en la consulta popular del próximo 26 de octubre. Vamos a construir la Colombia del futuro”, dijo Quintero a través de un video compartido en la mañana del martes 26 de agosto.

El anuncio de Quintero se dio en medio del ruido que hay en el Pacto Histórico, teniendo en cuenta que el exalcalde de Medellín está enfrentando actualmente un proceso judicial por presunta corrupción.

Precisamente, este miércoles 27 de agosto, la senadora y también precandidata por el Pacto Histórico, María José Pizarro, se refirió en SEMANA al hecho de que Quintero vaya a participar en la consulta de esa colectividad, a pesar de los cuestionamientos que le han hecho algunos políticos.

“Aquí, lo más importante es que la candidatura que represente al Pacto Histórico, es decir, quien quede electo en la consulta de 2026, sea una persona que sume, una persona que pueda conversar no solamente con sectores políticos para esa conformación del frente amplio, pero también con sectores sociales de nuestro país. Quiere decir, es una candidatura posible”, comunicó Pizarro en SEMANA.

Cabe mencionar que el martes 26 de agosto, Daniel Quintero habló en El Debate de SEMANA y advirtió al Pacto Histórico qué pasa si lo vetan para las elecciones de 2026.

“Ahí, sí, le toca a uno pararse duro [...]. Donde me lleguen a vetar, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Yo ya gané como independiente una vez, sin partidos ni jefes políticos, en Medellín. Y si los del bolígrafo logran sacarme con leguleyadas, yo saldré igual a las calles a buscar el apoyo ciudadano", manifestó Quintero.

Sin embargo, el exalcalde de Medellín sostuvo que no cree que este escenario se vaya a presentar después de los mensajes de unidad que envió el presidente Petro al movimiento político.