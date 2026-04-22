María José Pizarro sobre las denuncias de Angie Rodríguez: “En nuestro gobierno no vamos a permitir este tipo de situaciones”

La jefa de debate de Iván Cepeda y senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, se refirió a las denuncias que reveló en SEMANA Angie Rodríguez, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

En conversación con Caracol Radio, manifestó: “En nuestro gobierno nosotros no vamos a permitir este tipo de situaciones. Todas las denuncias que se presenten deben ser investigadas y todas las personas que deban ser alejadas de sus cargos deben ser alejadas”.

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Las críticas no tardaron en llegar, pues Pizarro hace parte del proyecto político de Petro, lo ayudó a elegir y participa activamente en él. Uno de los reproches lo hizo María Fernanda Cabal: “’Su gobierno’ es el que en la actualidad está delinquiendo, según recientes declaraciones de su amiga Angie Rodríguez”.

Frente a esto último, María José Pizarro explicó el alcance de su declaración: “’Nuestro gobierno’ es el mismo proyecto político, hoy con el presidente Gustavo Petro y mañana con Iván Cepeda. Nunca hemos evadido responsabilidades, tampoco tenemos silencios cómplices; cualquier hecho debe investigarse y, si hay mérito, sancionarse”.

María José Pizarro, jefa de debate de Iván Cepeda. Foto: Guillermo Torres / Semana

En la misma comunicación, la jefa de debate de Cepeda se despachó contra el partido político de Cabal: “Si algo caracteriza al uribismo, no es precisamente la autoridad moral para hablar de estos temas, y menos aún quienes guardaron silencio y respaldaron estructuras que llevaron al país a los peores capítulos de violencia y del saqueo del Estado”.

Pizarro concluyó: “La diferencia es simple. De un lado, quienes han normalizado la impunidad y abrazarse con la corrupción; del otro, quienes defendemos la verdad, la transparencia, la justicia y el cambio real”.

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Además de la senadora del Pacto Histórico, el candidato presidencial, Iván Cepeda, también se refirió al escándalo generado por Angie Rodríguez. Él pidió investigar la situación y reconoció que en el Gobierno Petro sí han acontecido hechos de corrupción.