Suscribirse

Política

Fuego amigo en el Pacto Histórico: “Qué mentiroso es. Esto es tramposo”

En el partido del Gobierno Petro se alistan para escoger al candidato único para las elecciones de 2026.

Redacción Nación
18 de septiembre de 2025, 10:50 p. m.
Con la presencia de algunos senadores, representantes, concejales y ministros, se consolidó la unificación del Pacto Histórico como una sola fuerza política de izquierda.
Pronto se sabrá el candidato del Pacto Histórico. | Foto: Cristian Bayona

Para nadie es un secreto que el arribo de Daniel Quintero al Pacto Histórico para participar en la consulta interna en la que se elegirá al candidato único para las elecciones presidenciales de 2026, no ha caído muy bien entre algunos aspirantes; más en uno, que otros.

Es el caso del precandidato Gustavo Bolívar quien, en varias ocasiones, no ha dudado en cuestionar a Quintero, exalcalde de Medellín, quien actualmente enfrenta un lío judicial por presunta corrupción.

Contexto: Daniel Quintero es optimista frente a 2026, pese al llamado a juicio por parte de la Fiscalía: “Soy el único que puede ganar las elecciones”

Ahora, mientras llega el día de la consulta interna en el Pacto Histórico, el fuego amigo al interior de esa colectividad empieza a ser protagonista. Esta mañana de jueves, 18 de septiembre, Esteban Restrepo, quien asumirá la gerencia de la campaña de Quintero, compartió un mensaje en X en el que dijo que, supuestamente, Bolívar “estaría negociando para bajarse de la consulta del Pacto Histórico”.

Gustavo Bolívar y Daniel Quintero
Gustavo Bolívar y Daniel Quintero. | Foto: Foto: Semana

Pueden preguntarle, y si les niega todo, recuerden estas palabras: cuando se retire, quedará claro que volvió a mentir”, agregó Restrepo, quien es bastante cercano a Quintero.

Tras lo anterior, el precandidato Bolívar compartió un video en el que aclaró que lo que mencionado por Restrepo no era cierto y se fue de frente contra la campaña de Quintero.

Contexto: “No, Daniel. Habíamos quedado en que nadie venía a hacer show”: malestar entre precandidatos petristas cuando debatían en vivo

LA CAMPAÑA DE QUINTERO MIENTE. ¿Cómo me voy a bajar de la consulta si punteo todas las encuestas? Es el relato tramposo que siembran para captar a nuestros líderes en el territorio. Pero no lo lograrán. Aquí estaré como un poste impidiendo que la lucha de tantas décadas termine en manos de la politiquería y la corrupción”, fue el mensaje de Bolívar, junto a un video.

Ya en el video, Bolívar apareció diciendo que lo dicho por Restrepo contra él es una fake news.

Qué mentiroso es. Esto es tramposo, porque quieren desincentivar la participación de nuestros líderes, de nuestros simpatizantes, en todo el país; estoy parado como un poste, impidiendo la llegada de oportunistas corruptos al Pacto Histórico, que quieren sacar provecho de la lucha que han dado durante décadas muchas personas”, dijo Bolívar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump arremete contra el juez colombiano Juan Merchán y amenazó que “pagará un precio muy alto por sus acciones”

2. Revés para el Gobierno Trump: Juez bloquea plan para deportar menores guatemaltecos desde EE. UU.

3. Video revela impactante captura de narcolancha: 60 detenidos y un duro golpe al Cartel de los Soles

4. Gustavo Petro afirmó que quiere que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en 2026: “No hay otro camino”

5. Fuego amigo en el Pacto Histórico: “Qué mentiroso es. Esto es tramposo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto históricoDaniel QuinteroGustavo Bolívar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.