Para nadie es un secreto que el arribo de Daniel Quintero al Pacto Histórico para participar en la consulta interna en la que se elegirá al candidato único para las elecciones presidenciales de 2026, no ha caído muy bien entre algunos aspirantes; más en uno, que otros.

Es el caso del precandidato Gustavo Bolívar quien, en varias ocasiones, no ha dudado en cuestionar a Quintero, exalcalde de Medellín, quien actualmente enfrenta un lío judicial por presunta corrupción.

Ahora, mientras llega el día de la consulta interna en el Pacto Histórico, el fuego amigo al interior de esa colectividad empieza a ser protagonista. Esta mañana de jueves, 18 de septiembre, Esteban Restrepo, quien asumirá la gerencia de la campaña de Quintero, compartió un mensaje en X en el que dijo que, supuestamente, Bolívar “estaría negociando para bajarse de la consulta del Pacto Histórico”.

“Pueden preguntarle, y si les niega todo, recuerden estas palabras: cuando se retire, quedará claro que volvió a mentir”, agregó Restrepo, quien es bastante cercano a Quintero.

Tras lo anterior, el precandidato Bolívar compartió un video en el que aclaró que lo que mencionado por Restrepo no era cierto y se fue de frente contra la campaña de Quintero.

“LA CAMPAÑA DE QUINTERO MIENTE. ¿Cómo me voy a bajar de la consulta si punteo todas las encuestas? Es el relato tramposo que siembran para captar a nuestros líderes en el territorio. Pero no lo lograrán. Aquí estaré como un poste impidiendo que la lucha de tantas décadas termine en manos de la politiquería y la corrupción”, fue el mensaje de Bolívar, junto a un video.

Ya en el video, Bolívar apareció diciendo que lo dicho por Restrepo contra él es una fake news.

Pero no lo lograrán. Aquí estaré como un poste impidiendo que la lucha de tantas décadas no… https://t.co/3jHBo9ce2Q pic.twitter.com/YSQvr8vIBb — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 18, 2025