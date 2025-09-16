Suscribirse

“No, Daniel. Habíamos quedado en que nadie venía a hacer show”: malestar entre precandidatos petristas cuando debatían en vivo

Los precandidatos a la Presidencia se molestaron cuando el exalcalde de Medellín quiso protagonizar un acto simbólico.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 9:23 p. m.
Daniel Quintero Calle, precandidato presidencial, cuando debatía con otros aspirantes petristas, en Bogotá, el 16 de septiembre de 2025
Daniel Quintero Calle, precandidato presidencial, cuando debatía con otros aspirantes petristas, en Bogotá, el 16 de septiembre de 2025. | Foto: Captura de video Youtube @ (CaracolRadio)

Los precandidatos a la Presidencia de Colombia por el petrismo debatieron en instancias de los colegas de Caracol Radio. Cuando cada aspirante expuso sus argumentos y el espacio determinado iba a terminar, el precandidato Daniel Quintero Calle sacó una especie de cartelera y sus compañeros le reclamaron.

Susana Muhamad: “El pacto ético, el pacto ético”

Daniel Quintero Calle: “Es un pacto para que todos nos comprometamos con la constituyente”.

Gustavo Bolívar: “No, no, no, no, no, no, no, no vamos a firmarlo. No, Daniel. No, Daniel”.

Daniel Quintero Calle: “Ojalá todos lo firmemos”.

Gustavo Bolívar: “No, Daniel. Habíamos quedado, un acuerdo, en que aquí nadie venía a hacer show, con ventajismo sobre los demás”.

Susana Muhamad: “Sí”.

Daniel Quintero Calle: “Bolívar no quiere hacer constituyente, eso es lo que pasa”.

Gustavo Bolívar: "O sino nos dicen y todos podemos traer una cartelera donde diga que usted se compromete a no cerrar el Congreso".

María José Pizarro: “El problema no es esto. Aquí hay un compromiso férreo de este grupo de mujeres y hombres por sacar adelante, no solamente este proyecto político, darle una segunda etapa del cambio. Para eso no necesitamos firmar ningún papel, eso lo hemos demostrado; años y años de lucha”.

Susana Muhamad: "Lo que sí tenemos que firmar es un pacto ético. Ese serviría mucho, el pacto ético que nos lleve a que el pacto sea el instrumento del pueblo colombiano, como dice Carolina (Corcho)“.

El programa terminó en ese momento. Aquí las imágenes de ese momento:

