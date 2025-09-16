Los precandidatos a la Presidencia de Colombia por el petrismo debatieron en instancias de los colegas de Caracol Radio. Cuando cada aspirante expuso sus argumentos y el espacio determinado iba a terminar, el precandidato Daniel Quintero Calle sacó una especie de cartelera y sus compañeros le reclamaron.

Susana Muhamad: “El pacto ético, el pacto ético”

Daniel Quintero Calle: “Es un pacto para que todos nos comprometamos con la constituyente”.

Gustavo Bolívar: “No, no, no, no, no, no, no, no vamos a firmarlo. No, Daniel. No, Daniel”.

Daniel Quintero Calle: “Ojalá todos lo firmemos”.

Gustavo Bolívar: “No, Daniel. Habíamos quedado, un acuerdo, en que aquí nadie venía a hacer show, con ventajismo sobre los demás”.

Susana Muhamad: “Sí”.

Daniel Quintero Calle: “Bolívar no quiere hacer constituyente, eso es lo que pasa”.

Gustavo Bolívar: "O sino nos dicen y todos podemos traer una cartelera donde diga que usted se compromete a no cerrar el Congreso".

María José Pizarro: “El problema no es esto. Aquí hay un compromiso férreo de este grupo de mujeres y hombres por sacar adelante, no solamente este proyecto político, darle una segunda etapa del cambio. Para eso no necesitamos firmar ningún papel, eso lo hemos demostrado; años y años de lucha”.

Susana Muhamad: "Lo que sí tenemos que firmar es un pacto ético. Ese serviría mucho, el pacto ético que nos lleve a que el pacto sea el instrumento del pueblo colombiano, como dice Carolina (Corcho)“.