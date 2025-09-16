¿Algún precandidato petrista se atrevió a condenar lo dicho por Petro sobre el clítoris? Así reaccionaron a la polémica frase

Los precandidatos presidenciales por el petrismo fueron consultados por las declaraciones del mandatario, Gustavo Petro, sobre el clítoris.

Las declaraciones, que han suscitado una enorme polémica nacional, fueron trasladadas a los precandidatos presidenciales por el petrismo reunidos en un espacio de Caracol Radio.

“Bueno, yo creo que el presidente tal vez tiene alguna forma brusca de expresarse, pero él lo que quiso decir, no lo voy a defender, es que las mujeres tienen una libertad sexual que pueden usar a la manera que les convenga”, dijo el precandidato presidencial Gustavo Bolívar.

Gustavo Bolívar, precandidato presidencial | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Y agregó: “Yo no diría clítoris, pero digamos que la discusión es más de fondo. Aquí hemos creído que solamente contribuir en esa lucha de las mujeres por la igualdad es imponer unas cuotas de género en el gobierno. De hecho, pueden revisar mi paso por Prosperidad Social, la cuota de género fue del 75 %, porque me encanta trabajar con mujeres, me encanta su honestidad, me encanta su disposición, etcétera”.

“Yo fui criado por cuatro mujeres, mi mamá y tres mujeres. Y me enseñaron a casi que me daban la comida en la boca, me lavaban la ropa. Cuando llegué a la juventud, yo sí podía ir a la calle, pero mis hermanas, no. Yo sí podía ir a la fiesta, mis hermanas, no. Yo me podía quedar en la casa de un amigo, mis hermanas, no. Entonces, a uno las mismas mamás lo van generando, lo van creando como un machista”, agregó.

Susana Muhamad, precandidata presidencial | Foto: Presidencia de la República

Susana Muhamad, por su parte, no hizo énfasis en las declaraciones puntuales del jefe de Estado, pero sí habló del feminismo. “Hay una deuda de este gobierno con las mujeres. Y yo creo que el progresismo debe ser feminista. Y voy a decir por qué. Porque se trata de que el 51 % la población de este país pueda desarrollar todas sus capacidades y aportarle a la sociedad en igualdad de condiciones que el otro 50 %. Y por eso yo propongo constituir un gobierno feminista y ambientalista”.

En el espacio estuvieron los también precandidatos Daniel Quintero, María José Pizarro y Carolina Corcho, quienes no se pronunciaron de manera directa por lo dicho por el jefe de Estado respecto al clítoris.

El presidente, Gustavo Petro, adelantó el 15 de septiembre su consejo de ministros, en esta oportunidad para hablar del “informe sobre el estado del modelo de salud - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)”.

Allí, como suele ser costumbre, el jefe de Estado habló de todo tipo de temas. Incluso hizo un comentario que no ha pasado desapercibido en la opinión nacional. “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”. Nadie del gabinete le replicó su comentario, entre el cual hay un grupo de mujeres.

En dicho consejo de ministros también se refirió a las críticas por el abrazo que le dio a Gloria Miranda, directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, hoy blanco de críticas por su gestión tras la descertificación por parte de Estados Unidos.

“Ahora ya no puedo hablar de las ministras porque me levantan las feministas. Abrazar ahora es misoginia”, dijo. “Misoginia es que le tienen asco a la mujer, pero yo no le tengo asco, lo contrario”, agregó.