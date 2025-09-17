A pocos días de inscribir su precandidatura presidencial por el Pacto Histórico, a Daniel Quintero le estalló una decisión judicial en sus manos: la Fiscalía lo llamó a juicio por el escándalo de corrupción de Aguas Vivas cuando fue alcalde de Medellín. Habría modificado irregularmente el Plan de Ordenamiento Territorial para restituir irregularmente un atractivo predio.

Tendrá que responder, junto con nueve integrantes de su administración, por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

El tema no es de poca monta porque en el Pacto Histórico, la coalición donde el político paisa competirá el próximo 26 de octubre por la candidatura única a la presidencia, hay ruidos en su contra. Este miércoles, 17 de septiembre, la Comisión de Ética del Pacto decidiría su suerte.

Daniel Quintero es optimista pese al vendaval que tiene encima, ha reiterado que es inocente y dice que está dispuesto a demostrarlo.

Este miércoles grabó un video que circuló en redes sociales y lo acompañó con un mensaje: “Todo el país sabe que me han tratado de sacar del camino a la presidencia porque saben que soy el único que puede ganar las elecciones y resetear la política corrupta de este país. Dios y la gente han estado con nosotros. Vamos a ganar y vamos a ganar en primera vuelta”.

En el video contó que leyó el escrito de acusación en su contra por parte de la Fiscalía. “Supuestamente, iban a presentar las pruebas contra mí y ocurrió todo lo contrario. Lo bueno, el escrito de acusación reconoce que el contrato lo firmó Federico Gutiérrez el último día de su gobierno y no yo. Segundo, reconoció que el predio era rural, no urbano”, manifestó.

Agregó: “La Fiscalía ya reconoce que el predio era rural, no urbano, por tanto, no se podía firmar. Tres, Fico dejó amarrado un negocio por 44.000 millones y le hizo creer a la Fiscalía que era un regalo. El gobierno tumbó ese contrato, puso la denuncia en la administración de Francisco Barbosa, él lo ignoró y Fico contrató a la fiscal que llevaba el caso”.

Añadió: “Error fatal para la Fiscalía. Por un lado, decía que al terminar el contrato se favoreció a los dueños al devolverles el lote, pero más adelante la misma Fiscalía dice que el contrato se debía terminar porque los propietarios de la tierra habían incumplido sus obligaciones. Bajo esta segunda hipótesis, (en la misma acusación), la Fiscalía dice que el daño sería solo por el monto de la sanción que se debió imponer a los dueños y no por 40.000 millones por los que acusan por peculado. En otras palabras, la misma Fiscalía acaba de resolver el caso de peculado a nuestro favor”.

Dijo que, ojalá, un experto le envié una carta a la Fiscalía y explique cómo funciona el mercado de las obligaciones urbanísticas anticipadas y les diga que no son un regalo sino un negocio. “Están haciendo el oso, señores de la Fiscalía”, afirmó.

Lo más probable es que la Justicia no decida pronto si Daniel Quintero es o no responsable de este escándalo.