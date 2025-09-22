Gustavo Bolívar anticipó qué pasará si Daniel Quintero gana la consulta del Pacto Histórico y habló de Roy Barreras: “Chao a la izquierda”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció en SEMANA que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exembajador Roy Barreras eran muy buenos candidatos. Al contrario, rajó a Gustavo Bolívar y dijo que no entendía por qué se habia lanzado al escenario político sino había contado con el apoyo del presidente Gustavo Petro.

“Roy, para mí, es de los mejores candidatos. Igual que Daniel Quintero. Ellos dos son los mejores candidatos porque son personas que conocen de política, que conocen el Estado”.

Las preferencias de Benedetti no son de poca monta porque él se convirtió en el estratega político que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en el 2022 y que promete, en 2026, adoptar la misma fórmula triunfadora para la izquierda y el progresismo.

Ese anuncio cayó como un baldado de agua fría en la izquierda y llevó al precandidato presidencial Gustavo Bolívar a lanzar una alerta en el Pacto Histórico.

Daniel Quintero y Armando Benedetti. | Foto: SEMANA

Grabó un video, lo divulgó en sus redes sociales y se planteó varias preguntas. “Analicemos en profundidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la izquierda desapareció? ¿Que la política tradicional coptó al Pacto Histórico? ¿Que no existimos? ¿Que la lucha de décadas fue en vano y qué le vamos a entregar todo este proyecto político a estas personas? Aquí hay gente muy dispuesta a dar esa pelea", dijo.

Recordó que Daniel Quintero estará en un juicio penal por corrupción en dos meses. “Mi cálculo, conociendo cómo se mueve la política hace mucho rato, es que el mismo Roy Barreras podría estar ayudando a Daniel Quintero a que gane la consulta. Y no solo él. No sería raro que, de repente, pudiera ganar la consulta del 26 de octubre”, dijo.

Gustavo Bolívar, Armando Benedetti, Daniel Quintero y Roy Barreras. | Foto: FOTOS: SEMANA.

Si eso ocurre, “apague y vámonos, chao, la izquierda, se acabó. ¿El Pacto Histórico siempre fue, sencillamente, un paracaídas para que llegara el oportunismo?“.

Y siguió: “¿Qué les decimos a los jóvenes del estallido social? Hay 104 jóvenes sin un ojo, ¿que le sirvan en bandeja el proyecto político a Armando Benedetti, Daniel Quintero y Roy Barreras?“.

Añadió: “¿Qué pasa si la consulta la gana Daniel Quintero con influencia externa de partidos y dineros que no son del Pacto Histórico? ¿Qué pasa con los candidatos que nos inscribamos a una consulta bajo la premisa y el compromiso de apoyar al que gane? ¿Qué pasa si gana Quintero? ¿Estaríamos dispuestos a hacerle campaña a Quintero que en dos meses estará en el estrado de los acusados respondiendo por delitos contra la administración pública, relacionados con la corrupción? Demos ese debate. Tengamos coherencia".

gustavo bolívar Precandidato | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Dijo que le da tristeza ver a mucha gente que hoy apoya a Quintero. “Piensen en manos de quién vamos a dejar este país”.

“Todo vale en el frente amplio, no en la consulta de la izquierda porque corremos el riesgo de que la gane la derecha. De aquí nace la necesidad de tener escuelas de formación política”, destacó.