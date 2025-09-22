Suscribirse

Daniel Quintero invita a café a precandidatos presidenciales del Pacto Histórico después de “tormenta” con Gustavo Bolívar

El exalcalde de Medellín se pronunció tras los recientes choques con el excandidato a la Alcaldía de Bogotá. Ambos compiten por un cupo para disputar la Presidencia en 2026.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 11:16 p. m.
En la consulta interna del Pacto Histórico participarían Alí Bantú, Susana Muhamad, Gloria Inés Flórez, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. También la exministra Gloria Inés Ramírez.
Aspirantes a la Casa de Nariño por parte del Pacto Histórico: Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Daniel Quintero, María José Pizarro, Gloria Flórez y Susana Muhamad. | Foto: RED SOCIAL X @QUINTEROCALLE

Sigue la controversia en las filas del Pacto Histórico por cuenta de la precandidatura presidencial de Daniel Quintero y los choques que ha tenido con Gustavo Bolívar en las últimas horas. En medio de la “tormenta”, el exalcalde de Medellín, llamado a juicio por presunta corrupción, invitó a los demás aspirantes a la Casa de Nariño, afiliados en la izquierda, a tomarse un café.

Como se recordará, Bolívar mostró serios reparos en contra de Quintero cuando divulgó en su cuenta de X un montaje de Abelardo de la Espriella sobre un cuerpo de mujer junto a una fotografía de suya, acompañado del siguiente mensaje: “¿Qué Colombia quieres en 2026?“.

Contexto: Fuerte choque entre Gustavo Bolívar y la campaña de Daniel Quintero: “Petro le pidió que renunciara”

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá relató: “Esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual. Triste ver compañer@s, que se decían de izquierda, celebrando el cierre del Congreso, la burla a la comunidad LGBTQ+, las alianzas de esta persona con la política tradicional y su odio hacia quienes piensan diferente".

Él también cuestionó en un video que publicó recientemente: “¿Qué pasa si la consulta la gana Daniel Quintero con influencia externa de partidos y dineros que no son del Pacto Histórico? ¿Qué pasa con los candidatos que nos inscribamos a una consulta bajo la premisa y el compromiso de apoyar al que gane? ¿Qué pasa si gana Quintero? ¿Estaríamos dispuestos a hacerle campaña a Quintero que en dos meses estará en el estrado de los acusados respondiendo por delitos contra la administración pública, relacionados con la corrupción? Demos ese debate. Tengamos coherencia".

Contexto: Gustavo Bolívar, preocupado por reconocimientos del ministro Armando Benedetti a Roy Barreras y Daniel Quintero: “La izquierda ha muerto”

Daniel Quintero respondió este lunes a través de sus redes sociales con una invitación a los demás aspirantes del Pacto Histórico: “Quiero reiterar un llamado a la unidad a Bolívar y demás compañeros del Pacto Histórico. Los invito a que nos tomemos un café. (...). De mi parte, no van a tener declaraciones en contra de ningún candidato del Pacto en medios”.

En la consulta interna del Pacto Histórico participarían Alí Bantú, Susana Muhamad, Gloria Inés Flórez, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. También la exministra Gloria Inés Ramírez.

