Sigue la controversia en las filas del Pacto Histórico por cuenta de la precandidatura presidencial de Daniel Quintero y los choques que ha tenido con Gustavo Bolívar en las últimas horas. En medio de la “tormenta”, el exalcalde de Medellín, llamado a juicio por presunta corrupción, invitó a los demás aspirantes a la Casa de Nariño, afiliados en la izquierda, a tomarse un café.

Como se recordará, Bolívar mostró serios reparos en contra de Quintero cuando divulgó en su cuenta de X un montaje de Abelardo de la Espriella sobre un cuerpo de mujer junto a una fotografía de suya, acompañado del siguiente mensaje: “¿Qué Colombia quieres en 2026?“.

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá relató: “Esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual. Triste ver compañer@s, que se decían de izquierda, celebrando el cierre del Congreso, la burla a la comunidad LGBTQ+, las alianzas de esta persona con la política tradicional y su odio hacia quienes piensan diferente".

Él también cuestionó en un video que publicó recientemente: “¿Qué pasa si la consulta la gana Daniel Quintero con influencia externa de partidos y dineros que no son del Pacto Histórico? ¿Qué pasa con los candidatos que nos inscribamos a una consulta bajo la premisa y el compromiso de apoyar al que gane? ¿Qué pasa si gana Quintero? ¿Estaríamos dispuestos a hacerle campaña a Quintero que en dos meses estará en el estrado de los acusados respondiendo por delitos contra la administración pública, relacionados con la corrupción? Demos ese debate. Tengamos coherencia".