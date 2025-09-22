Suscribirse

Política

Petro le mostró los dientes a Trump; amenazó con pedir a China que ponga los “destacamentos” militares

El jefe de Estado fue más allá y expresó: “También tenemos ejércitos”.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 10:28 p. m.
Xi Jinping, Gustavo Petro y Donald Trump
Xi Jinping, Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Foto getty images, foto Televisión Central China y foto El País

Un agitado discurso dio el presidente Gustavo Petro, en su primer día de agenda en Nueva York, previo a la declaración que dará el martes de esta semana en el pleno de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas.

En uno de los apartes de la extensa intervención, el mandatario colombiano hizo referencia al bombardeo en Gaza, en el conflicto en Oriente Medio.

Contexto: “Soy un presidente descertificado”: así se presentó Gustavo Petro en evento de la ONU en Nueva York

Allí, el jefe de Estado lanzó una fuerte amenaza, al señalar que está dispuesto a solicitarte a China que “ponga los destacamentos” si no se detienen los bombardeos en Gaza.

“Nadie lo va a perdonar por generaciones. Naciones Unidas se acaba si siguen ese camino. Si bloquean en el Consejo de Seguridad, se vota en la Asamblea General”, dijo el presidente Petro.

x
El 22 de septiembre iniciará la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su versión 80. | Foto: Getty Images

Pero fue más allá el mandatario en su discurso: “Y lo que se vota ya no es una solicitud, sino la configuración de un ejército de salvación de la humanidad. Y si me toca decirle a China que ponga los destacamentos, se lo solicito porque no se puede permitir ni un día más y porque los ejércitos de Europa se han rendido ante Hitler y porque el Ejército de Estados Unidos se está rindiendo ante Hitler”.

“Los que ayer fueron la gran alianza hoy se arrodillan, y entonces le toca al resto de la humanidad, que es la mayoría, responder y se responde no solo con cartas. Las normas están escritas”, recalcó Petro.

A renglón seguido, afirmó: “Es la humanidad entera la que tiene que responder, porque no se puede permitir un día más de genocidio, porque eso será genocidio sobre nuestros pueblos, como ya comenzó en el Caribe, y porque eso será perder el tiempo que tenemos para salvar la vida”.

“Impidiendo que el carbón y el petróleo y el gas se sigan consumiendo para poder salvar a la humanidad y detener la crisis climática, que no pase a colapso, y la COP30 es el último instante para decidirlo, como esta reunión de las Naciones Unidas. Así que termino, me he explicado, espero bien, por última vez ante la humanidad”, insistió.

Entre tanto, en el inicio de la intervención, el jefe de Estado colombiano dijo que es “un presidente descertificado por un gobierno extranjero”, pues días atrás la administración de Donald Trump castigó a Colombia con la descertificación en la lucha antidrogas.

Contexto: Petro respondió a foto en la que firmó en mármol que no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Este es el trino

“Yo soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero. No sé si estará aquí, creo que no, Estados Unidos de Norteamérica, o sea, mi anfitrión. ¿Con qué derecho del Derecho Internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? Pues yo soy y vengo aquí como presidente descertificado. Incluso explícitamente”, concluyó Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Momento en el que un soldado arriesga su vida al encontrar depósito con explosivos en el Caquetá

2. Así reaccionó Gustavo Petro al enterarse del asesinato del cantante B-King en México

3. Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

4. Él era B King, cantante y expareja de Marcela Reyes que fue hallado sin vida en México

5. Gustavo Petro llama a Leyva un “hidalgo viejo, sobornado y quizás, estafador”. Habla de su “gastritis” y promete publicar fotos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDonald TrumpXi Jinping

Noticias Destacadas

En la consulta interna del Pacto Histórico participarían Alí Bantú, Susana Muhamad, Gloria Inés Flórez, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. También la exministra Gloria Inés Ramírez.

Daniel Quintero invita a café a precandidatos presidenciales del Pacto Histórico después de “tormenta” con Gustavo Bolívar

Redacción Semana
Gustavo Petro Alvaro Leyva

Gustavo Petro llama a Leyva un “hidalgo viejo, sobornado y quizás, estafador”. Habla de su “gastritis” y promete publicar fotos

Redacción Semana
Xi Jinping, Gustavo Petro y Donald Trump

Petro le mostró los dientes a Trump; amenazó con pedir a China que ponga los “destacamentos” militares

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.