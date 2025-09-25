Suscribirse

Pese al terremoto que desató su discurso en la ONU, Gustavo Petro lo calificó y la respuesta sorprendió

Precandidatos presidenciales criticaron la última intervención del mandatario colombiano en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 4:47 p. m.
Presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU
Presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU

Una ola de comentarios en el país generó el extenso discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Desde allí arremetió con dureza contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Congresistas y precandidatos, rechazaron esa intervención del presidente Petro, inclusive varios parlamentarios la calificaron como una “vergüenza” y hasta de un “espectáculo lamentable”.

Contexto: Expresidente Iván Duque lanza dura advertencia a Nicolás Maduro en medio de la tensión con EE. UU.

Fue el caso de la representante de Cambio Radical por Arauca, Lina María Garrido, “En nombre de la mayoría de los colombianos, le ofrezco disculpas al mundo por el bochornoso espectáculo que está dando Gustavo Petro en la ONU”, anotó. La congresista es recordada por la cantada de taba que le pegó al mandatario colombiano en la instalación de las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro calificó su propio discurso que dio en la Asamblea General de la ONU; la respuesta que dio sorprendió.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se dirige al 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Pamela Smith)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se dirige al 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU.

“Pues ha sido exitosa para mí, personalmente me llevo alegrías, pues quería el mejor discurso posible de los que puedo hacer en el recinto más grande en este momento ante la humanidad y esas palabras ahí irán en los idiomas respectivos”, expresó el presidente.

Además, manifestó: “Yo digo la verdad, usted sabe, pues creo decir verdades, no es que la tenga per se, porque podemos equivocarnos en muchos temas. Yo les dije a ellos cuando hablábamos de los números de incautaciones y estos temas propios de la lucha contra los narcotraficantes, que ellos llaman lucha contra las drogas, que no es lo mismo, pues que miráramos los números y discutiéramos sin ningún problema las cantidades, las posibilidades futuras, etc.”, dijo en diálogo con RTVC.

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
Gustavo Petro.

“La colaboración, porque quienes querían romper la relación entre Colombia y Estados Unidos, son la mafia, porque ganan ahí. Y quienes están en este momento alimentando la belicosidad personal del presidente Trump son la mafia, que fue lo que dije en el discurso”, afirmó.

Contexto: “Vamos a quitar el carro, vamos a quitar la casa”: Petro lanzó llamativa reflexión en evento con presidentes en la ONU

Sumado a ello anotó: “Y le dije, no con nombre propio quién es, sino de dónde provienen y por dónde se le han metido para buscar que la lucha contra los narcotraficantes se debilite. Pues Trump tampoco es tan tonto, no la ha destruido, nosotros tampoco la vamos a romper. Porque si bien los narcotraficantes no nos hacen el mismo daño que hacen en la sociedad de los Estados Unidos por el consumo, sino lo hacen es metiéndose en las instituciones, controlando a la población y matando a los propios colombianos en masacres, en cosas que ya sabemos”.

De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump.

“Pues de esa manera ni a Estados Unidos ni a Colombia les conviene que los narcotraficantes se empoderen. Pero para eso hay que hablar, no es uno ordenando al otro, es hablando entre iguales, es respetando a nuestros migrantes, por ejemplo, es respetando al pueblo de Colombia o quién iba en los aviones cuando yo los detuve porque iban encadenados y los devolví a los Estados Unidos”, concluyó Gustavo Petro, sobre el análisis que hizo de su polémico discurso en las Naciones Unidas.

