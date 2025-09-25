Suscribirse

Política

Dos horas antes de fuerte temblor que se sintió en Colombia, el Servicio Geológico trinó polémico mensaje sobre Petro

Sigue la polémica por el uso de las cuentas oficiales para difundir los discursos del presidente.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 6:12 p. m.
Gustavo Petro Servicio Geológico Colombiano
Sigue la polémica por el uso de las cuentas oficiales para difundir los discursos del presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Un hecho en una de las cuentas oficiales del Estado agudizó la controversia por el uso de canales de entidades del orden nacional para difundir discursos del presidente de la República, Gustavo Petro.

Nuevamente, en el foco quedó la cuenta oficial en X del Servicio Geológico Colombiano, que el 24 de septiembre, dos horas antes del fuerte temblor que se sintió en Colombia, cuyo epicentro fue Venezuela, publicó un mensaje sobre Petro.

Contexto: Piden investigar entidades usadas por el Gobierno para difundir “propaganda” oficial de Petro

Lo que publicó tiene que ver con el discurso que dio el mandatario colombiano en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se despachó en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que esa administración decidiera descertificar a Colombia en la lucha antidrogas.

El post tiene el #PetroLíderMundial.

Desde la semana pasada, la polémica está sobre la mesa por el uso de las cuentas oficiales de entidades del orden nacional, que se supone son independientes, para difundir información del presidente Petro.

Contexto: Nuevamente, la cuenta oficial del Servicio Geológico difundió una declaración de Petro; las redes sociales estallaron

Ocurrió hace un par de semanas, con una intervención que hizo sobre la crisis en el sistema de salud y una alocución que dio el jefe de Estado en respuesta a la descertificación de Trump a Colombia.

Estos son algunos casos:

Contexto: Cuestionan a Petro por utilizar al Servicio Geológico para defender su gobierno: “Terremoto magnitud 8 en la escala del Clan Torres”

Frente a la controversia, las redes sociales han reaccionado pasando una fuerte factura al Gobierno Petro.

Inclusive un ciudadano identificado como Hernán Cortés decidió tomar acción y radicó un escrito en la Procuraduría General de la Nación para que se investigue esta situación y se adopten las sanciones necesarias.

“El Gobierno ha utilizado estas cuentas para hacer propaganda oficial, tapar sus escándalos de corrupción y mover su agenda. Eso es sencillamente ilegal e inconstitucional”, afirmó el ciudadano, por medio de una publicación en X.

El ciudadano agregó varias de las publicaciones que han hecho las entidades oficiales y alertó que estas tienen un contenido político “innegable”, dado que se están emitiendo juicios de valor y no se transmite información objetiva relacionada con la misión de cada una.

Contexto: “Pónganse a trabajar”: indignación en X por difusión en redes oficiales del documental de Gustavo Petro

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Técnico de Independiente del Valle lanzó pullas a Once Caldas: esto dijo tras verlos encima del bus

2. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

3. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

4. Se pronuncia alcalde Dumek Turbay tras brutal ataque del hijo de alias Papá Pitufo a su esposa en Cartagena

5. José Mourinho no suelta a Richard Ríos en Benfica: se hartó y lanzó certero comunicado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetrotrinoTemblor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.