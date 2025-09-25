Dos horas antes de fuerte temblor que se sintió en Colombia, el Servicio Geológico trinó polémico mensaje sobre Petro

Un hecho en una de las cuentas oficiales del Estado agudizó la controversia por el uso de canales de entidades del orden nacional para difundir discursos del presidente de la República, Gustavo Petro.

Nuevamente, en el foco quedó la cuenta oficial en X del Servicio Geológico Colombiano, que el 24 de septiembre, dos horas antes del fuerte temblor que se sintió en Colombia, cuyo epicentro fue Venezuela, publicó un mensaje sobre Petro.

Lo que publicó tiene que ver con el discurso que dio el mandatario colombiano en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se despachó en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que esa administración decidiera descertificar a Colombia en la lucha antidrogas.

El post tiene el #PetroLíderMundial.

Desde la semana pasada, la polémica está sobre la mesa por el uso de las cuentas oficiales de entidades del orden nacional, que se supone son independientes, para difundir información del presidente Petro.

Ocurrió hace un par de semanas, con una intervención que hizo sobre la crisis en el sistema de salud y una alocución que dio el jefe de Estado en respuesta a la descertificación de Trump a Colombia.

Estos son algunos casos:

Colombia no falló.

Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar.



#TrumpSeEquivocoDePais pic.twitter.com/vbdMjQ91MY — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2025

Colombia no falló.



Incautamos, erradicamos, luchamos.



Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar.#TrumpSeEquivocoDePais pic.twitter.com/Aeok3kVbMY — Invías (@InviasOficial) September 18, 2025

Frente a la controversia, las redes sociales han reaccionado pasando una fuerte factura al Gobierno Petro.

Inclusive un ciudadano identificado como Hernán Cortés decidió tomar acción y radicó un escrito en la Procuraduría General de la Nación para que se investigue esta situación y se adopten las sanciones necesarias.

“El Gobierno ha utilizado estas cuentas para hacer propaganda oficial, tapar sus escándalos de corrupción y mover su agenda. Eso es sencillamente ilegal e inconstitucional”, afirmó el ciudadano, por medio de una publicación en X.

Continuo trabajando por la defensa de la neutralidad en los medios públicos.



Ayer radiqué un escrito ante la @PGN_COL solicitándole investigar a entidades del Gobierno que hayan utilizado las redes sociales institucionales para fines distintos a los misionales. pic.twitter.com/Pj8g64kQaX — Hernando Cortés (@HernandoCortesL) September 19, 2025